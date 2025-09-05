為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普派國民兵進駐　華盛頓特區尋求聯邦法院阻止

    2025/09/05 02:21

    〔中央社〕美國總統川普政府在首都華府部署國民兵，華盛頓特區今天提訴要求聯邦法院下令阻止。此舉恐讓共和黨籍的總統與民主黨籍的特區首長，雙方關係更形惡化。

    路透社報導，華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）提訴，要求聯邦法院下令阻止川普政府在華府部署國民兵，理由是違憲並違反多項聯邦法律。

    加州聯邦法官本週裁定，調派國民兵打擊犯罪屬於違法。華府這場訴訟，恐讓川普擴大美軍在國土角色的作法，再度面臨司法挫折。

    施瓦布在社群平台X表示：「武裝士兵不應在美國國土對公民執法」；他還表示，以軍隊強占華盛頓特區，違反地方自治與基本自由，必須停止。

    川普上個月在華府部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，並將特區警察局置於聯邦直接控制之下。

    白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，總統部署部隊保護聯邦資產與協助執法，均屬合法權限。

    傑克森以聲明指出：「這起訴訟無非又一次試圖在損害華府居民與訪客利益情況下，破壞總統有效打擊華府暴力犯罪的行動。」

    華府提出的訴訟指稱，未經特區市長鮑賽（Muriel Bowser）同意即在街頭部署國民兵維持治安，已違反確立首都自治事宜的「地方自治法」（Home Rule Act）。

    訴訟還指出，部署至華盛頓的國民兵受「民兵團法」（Posse Comitatus Act）約束，此聯邦法律對軍隊在國內執法有著嚴格限制。

    今年6月，川普將加州國民兵置於聯邦控制之下，並在加州州長紐松（Gavin Newsom）反對下將國民兵部署至洛杉磯。

    加州聯邦法官2日裁定，以軍隊保護執行移民與毒品任務的聯邦探員屬於違法。（編譯：屈享平）1140905

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播