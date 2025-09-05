印度總理莫迪未參加九三閱兵 專家：美印本來就是天然抗中盟友

印度總理莫迪（中）1日在天津舉行的「上海合作組織」峰會上，與中國國家主席習近平（右）、俄羅斯總統普廷（左）聚首。（路透）

2025/09/05 00:44

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平、俄羅斯總統普廷和北韓國務委員會委員長金正恩，3日並肩而立，出席在北京天安門廣場上舉行的閱兵儀式。而在2天前，習近平、普廷和印度總理莫迪在天津舉行的「上海合作組織」（SCO）峰會上聚首，笑容滿面並握手合影。

不過，專家指出，儘管這是莫迪自2020年中印邊境衝突造成傷亡以來，首次訪問中國，但這場脆弱的和解仍有其限度。「國際危機組織」（ICG）駐新德里分析師唐提（Praveen Donthi）指出，莫迪並未參加北京的閱兵式，因為「對中國的不信任依舊存在」。

日本媒體也報導，莫迪不出席中國抗日戰爭勝利80週年閱兵，理由是「無意傷害日本」。

莫迪在前往中國前，甫於8月29至30日訪問日本，與日本首相石破茂舉行會談後，發表未來10年合作方向的「共同願景」，並時隔17年修訂「安全保障合作共同宣言」，表達對中國在東海與南海強勢擴張「深切擔憂」，日印2國將深化「四方安全對話」（Quad）架構下的合作。

唐提認為，印度正小心翼翼地在西方與其他大國之間走鋼索，尤其是在涉及美、俄、中3國時。由於印度不相信正式的同盟，其策略是加強與美國的關係、維持與俄羅斯的關係、並設法管理與中國的關係。

在川普政府對印度購買俄羅斯石油徵收25％關稅，導致疊加關稅達到50％之前，印美2國正就自由貿易協定進行談判。此後談判陷入停滯，兩國關係顯著惡化。莫迪政府已誓言不向美國壓力屈服，並釋放願意與中俄靠近的訊號。

但唐提指出，印度仍希望為與華府的關係保留一扇窗口，如果莫迪能在中印邊境衝突5年後與習近平握手，他與美國總統川普握手並恢復強化關係將更為容易，因為2國本來就是天然盟友。

