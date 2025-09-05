為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    英國首度表態「不支持DSRB全球防務銀行」 重創多邊安全倡議

    英國政府已表態不支持由英國前國防參謀長、前北約軍事委員會主席皮奇等高階退役軍官倡議的「防務、安全與韌性銀行」。（美聯社檔案照）

    英國政府已表態不支持由英國前國防參謀長、前北約軍事委員會主席皮奇等高階退役軍官倡議的「防務、安全與韌性銀行」。（美聯社檔案照）

    2025/09/05 00:11

    〔國際新聞中心／綜合報導〕針對去年提出的多邊性「防務、安全與韌性銀行」（DSRB）倡議，英國4日首次表態不會支持，此舉對於建立一個由各國政府支持、協助各國重新武裝的全球貸款機構的構想，堪稱一大打擊。

    路透4日獨家報導，這是自去年前北大西洋公約組織（NATO）安全顧問、英國前高階軍事人員與銀行界人士，首次公開提出DSRB的具體構想以來，英國首次明確表態不會參與。

    英國財政部在發給路透的聲明中說，「英國政府不支持DSRB倡議，提出這些概念的人士也不代表政府或任何部會首長。英國沒有加入這項倡議的計畫。」

    DSRB的目標是成為一個由國家背書、擁有AAA信用評級的全球防務銀行，籌集1000億英鎊（約4.1兆台幣）資金，用於資助防務計畫，尤其是在那些無法獲得低成本融資的國家。

    這項倡議希望超過現有歐洲相關計畫的規模，例如歐盟的1500億歐元（約5.3兆台幣）「歐洲安全行動」（SAFE）貸款計畫，以及歐洲投資銀行所提供的擔保措施。

    DSRB在1份聲明中說，包括北約成員國、歐盟及印太地區在內的逾35國，已確認將參加8日在倫敦召開的會議，包括所有7大工業國集團（G7）成員，而英國正是其中一員。

    聲明指出，出席踴躍顯示國際社會對於探索新的金融機制，以強化防務、安全與韌性，具有廣泛興趣。各國政府目前仍處於此一進程的起步階段，與所有多邊機構倡議一樣，目前尚無任何國家做出正式承諾。

    1名英國政府消息人士說，英方擔心DSRB的構想未能符合政府的目標，即提高防務支出規模，並與盟友協同提升效率。

    自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭，以及美國總統川普要求歐洲提高國防開支的壓力下，許多北約國家在公共財政吃緊的情況下，仍大幅增加軍事預算，並承諾做出更多貢獻。

    在包括英國前國防參謀長、前北約軍事委員會主席皮奇（Stuart Peach）在內的多名退役高階軍官建議下，部分分析家原本預期，英國將成為DSRB的主要支持者之一。不過，國防產業消息人士警告，為DSRB計畫取得多邊支持可能存在難度。

    DSRB正試圖在日益競爭的防務融資倡議中脫穎而出。2名消息人士指出，DSRB的定位是規模更大、真正國際化，試圖滿足龐大的資金需求。今年6月，北約領袖已承諾在部隊與武器等防務核心，以及網路安全等相關領域，額外投入數千億美元資金。

    圖
    圖
