    首頁　>　國際

    星際天體3I/ATLAS光源有疑 哈佛教授再質疑非彗星

    哈伯望遠鏡7月21日拍下的星際天體3I/ATLAS。（美聯社檔案照）

    哈伯望遠鏡7月21日拍下的星際天體3I/ATLAS。（美聯社檔案照）

    2025/08/23 20:55

    〔編譯管淑平／綜合報導〕正高速穿過太陽系的星際天體「3I/亞特拉斯」（3I/ATLAS），被美國國家航空暨太空總署（NASA）歸類為彗星，不過，先前質疑這是外星文明的哈佛大學教授勒布（Avi Loeb），再提出最新疑點，指這個天體的光芒似乎並非來自反射太陽，而是自身，若確實如此，將不符合彗星的定義。

    《紐約郵報》19日報導，勒布和一名研究同僚分析NASA公佈的3I/ATLAS影像後認為，這個星際天體的周圍亮度分佈顯示，觀測到的光線主要來自其核心，「最簡單的解釋，大部分的光是由3I/ATLAS的核心產生」。

    勒布指出，以觀測到的該天體亮度來說，「光源可能直徑不到100公尺」，若是來自反射太陽，則天體需長達約19公里，這不太可能。這也意味著，3I/ATLAS尺寸或許比一開始認為的小，更接近之前發現兩個星際天體「斥候星」（ʻOumuamua）和「鮑里索夫」（Borisov）。

    勒布揣測，3I/ATLAS的亮度來源一種是天然核能，是罕見來自附近超新星爆炸產生富含放射性物質的碎片，但他也承認「這情況高度不可能」；另一種可能就是，「3I/ATLAS是由核能驅動的太空船，其拋出的塵埃或許是在星際旅行過程中，累積在船體表層的物質」，不過，他說這一點還需要更有力的證據才能成立。

    7月獲得確認的3I/ATLAS，是歷來探測到的第3個星際天體。勒布之前曾提出，根據軌道、以亮度推算其大小等異常之處，認為3I/ATLAS可能是外星文明送來的探測器。英國廣播公司（BBC）報導指出，勒布的言論在科學界具有爭議，而且目前尚無證據顯示，3I/ATLAS確實是彗星以外的其他類型天體。

