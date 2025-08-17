為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美俄峰會後川普立場轉變　促俄烏和平協議而非停火

    2025/08/17 04:21

    〔中央社〕美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭舉行雙邊會後，在俄烏停火問題上改變立場，認為俄烏直接達成和平協議才是結束戰爭的方式。美媒指出，川普在這方面與蒲亭同一陣線，與歐洲盟友們意見相左。

    俄烏戰爭持續將近3年半之際，川普（Donald Trump）和蒲亭（Vladimir Putin）昨天在阿拉斯加州舉行峰會，討論俄烏議題；這是2021年來，美俄現任總統首度會面。川普會後與蒲亭一同舉行記者會並表示，雙方在許多議題上達成共識，但尚未達成協議。

    川普隨後在今天表示，烏克蘭與俄羅斯應直接達成最終和平協議，放棄了他先前對俄烏停火的要求。華盛頓郵報（The Washington Post）報導，這一戲劇性轉變發生在峰會落幕幾小時後，使川普與蒲亭立場一致。

    華郵指出，在歐洲領導人支持下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向來堅持必須先達成停火，才能展開任何有關結束戰爭的談判。美俄峰會前夕，歐洲官員也曾謹慎樂觀認為，在川普先前推動停火後，美國正與他們立場趨同。

    在阿拉斯加峰會前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本週稍早表示，川普曾向歐洲表明，他希望達成停火。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）也說，停火必須作為談判的起點。

    不過，川普與蒲亭會面後，立場出現轉變。他在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，「各方認為結束俄烏之間這場可怕戰爭的最佳方式是直接達成和平協議，這樣才能真正結束戰爭，而不僅是達成停火協議，因為停火協議往往無法持久」。

    蒲亭一再拒絕停火的呼籲，堅持進行漫長的談判以達成最終和平協議。但就烏克蘭及其歐洲盟友看來，這只是俄羅斯為鞏固戰果所採取的拖延戰術。

    美俄峰會結束後，川普隨即和澤倫斯基及歐洲領導人通話，談論會談情況。川普接受福斯新聞（Fox News）訪問透露，他與蒲亭達成共識，認為俄烏戰爭將以土地交換及美國提供某種安全保障的方式結束。

    華郵引述2位知情人士指出，川普告訴澤倫斯基，蒲亭要求烏克蘭將整個頓巴斯（Donbas）地區割讓給俄羅斯，加上俄方已奪取的其他土地，以換取結束戰爭的「承諾」。

    澤倫斯基預計18日赴白宮會見川普。川普說，若一切順利，「我們之後將安排與蒲亭總統的會晤」。

    澤倫斯基稍早也透過社群媒體表示，他支持未來推動美烏俄三方會談，而唯有領袖層級的直接對話，才能處理包括主權及領土等重大議題。（編輯：蔡佳敏）1140817

