    國際

    中國經濟低迷躺平文化升級 20億次標籤「老鼠人」

    中國年輕人失業率持續居高，面臨畢業即失業。（法新社檔案照）

    中國年輕人失業率持續居高，面臨畢業即失業。（法新社檔案照）

    2025/08/16 08:23

    〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會最新的「大陸情勢季報」指出，中國每年大學畢業人數持續突破千萬，今年更高達1222萬人，創下歷史新高，中國經濟放緩與就業機會減少，畢業即失業，青年族群彷彿「累得無力爬出洞」，被視為「躺平文化」升級版的「老鼠人」，這一標籤瀏覽量已突破20億次。

    根據報告，自 2022 年起，中國每年大學畢業人數持續突破千萬，今年更高達 1222萬人，創下歷史新高。然而，就業市場無法吸納如此龐大的畢業生，使得許多年輕人面臨找不到工作的壓力，心態逐漸趨於焦慮與頹廢。

    近年陸續出現「全職兒女」、「全職乖孫」等現象後，近期又興起「假裝上班公司」，成為失業年輕人緩解心理壓力、安撫家人情緒的好去處。隨著中國經濟放緩與就業機會減少，青年族群逐步走向極端的「躺平」心態。

    報告指出，根據近期社交平台統計，截至 2025 年第一季，「老鼠人」這一標籤瀏覽量已突破20億次。這個新興詞彙——「老鼠人」（rat people）——被視為「躺平文化」的升級版，反映出年輕人規避現實及對現實生活的無力感。

    面對畢業即失業、工資偏低、房租與生活開支高漲等重重困境，許多年輕人選擇退出競爭激烈的職場體系，轉而尋求心理上的安穩與低壓生活。他們並非反社會，也不以此為恥，而是對未來失去信心，無力再奮鬥，彷彿「累得無力爬出洞」。

    報告顯示，中國上半年經濟面臨房市低迷、產能過剩、消費信心不足、美中貿易戰及科技戰等壓力，綜合21家國際組織、智庫與法人的預測，2025年經濟成長率落在3.8%至5.2%的區間，平均為4.5%。上半年房地產開發投資衰退11.2%，6月國房景氣指數為93.6點，持續低於景氣榮枯線。外人直接投資（FDI）持續放緩，1-5月FDI年減14.2%。

