與普廷會談近3小時 川普：雙方有很多共識、但尚未達成協議

在專機降落後，普廷一下機就從歡迎紅毯走向川普，川普也鼓掌歡迎普廷踏上美國領土，兩人在握手後還一同合影。（法新社）

2025/08/16 07:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷於台灣時間今晨於阿拉斯加會面，兩人的會談從台灣時間凌晨3點半開始並於稍早結束，會談時間近3小時，外界關注俄烏戰爭停火議題，不過川普會後透露，雙方在會中達成很多共識，但也提到，美俄之間並未達成協議。

雙普會晤 閉門會議從一對一變成三對三

綜合媒體報導，川普和普廷於當地時間15日在阿拉斯加州舉行面對面會談，原先傳出兩人將進行一對一會談，讓被排除在雙普會外的歐洲擔憂，普廷會誘使川普接受不利於烏克蘭的協議。不過後續有消息指出，在閉門會議中，協商工作改以「三對三」形式進行，美方與會者包含國務卿魯比歐（Marco Rubio）和特使魏科夫（Steve Witkoff），俄方則是外交政策顧問鄂夏柯夫（Yury Ushakov）和外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

雙普共乘一車赴會場 外界：不尋常

在會談開始前川普和普廷的互動也成為外界關注焦點，據外媒消息指出，在專機降落後，普廷一下機就從歡迎紅毯走向川普，川普也鼓掌歡迎普廷踏上美國領土，兩人還握手並一同合影，過程中不斷交談。這期間還有美國軍機在上空呼嘯而過，其中包括一架B2匿蹤轟炸機。

之後普廷還選擇與川普共乘一輛防彈專車，而非乘坐自己的禮賓車前往峰會地點，且當時車上並無其他官員陪同，除了司機外只有川普及普廷，不尋常的舉動也引發外界討論。

兩人的會談從台灣時間凌晨3點半開始，並於大約6點多結束（當地時間15日下午2點多），時長將近3小時。會後川普表示，雙方有許多對話，也在會中達成很多共識，但他並未透露更多細節，並指美俄之間並未達成協議（there’s no deal until there’s a deal），並稱他接下來將致電歐洲領袖和烏克蘭總統澤倫斯基。

普廷搭乘專機落地後，選擇與川普共乘一輛防彈專車，而非乘坐自己的禮賓車前往峰會地點，且當時車上並無其他官員陪同，不尋常的舉動也引發外界討論。（路透）

原先傳出兩人將進行一對一會談，不過後續有消息指出，在閉門會議中，協商工作改以「三對三」形式進行。（歐新社）

美國總統川普與俄羅斯總統普廷於台灣時間今晨於阿拉斯加會面，兩人的會談從台灣時間凌晨3點半開始並於稍早結束，會談時間近3小時，會晤重點擺在俄烏戰爭停火議題。（法新社）

