為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    路透：美考慮以俄破冰船支持阿拉斯加天然氣開發

    2025/08/16 05:39

    〔中央社〕3位熟悉內情的人士告訴路透社，美國內部曾討論採用俄羅斯的核動力破冰船，來支援阿拉斯加州的天然氣與液化天然氣（LNG）的開發，這是川普今天會見蒲亭時爭取的潛在協議之一。

    美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已抵達阿拉斯加州第一大城安克拉治（Anchorage），雙方預計將討論烏克蘭停火協議，盼結束這場二戰以來歐洲最致命的戰爭。

    兩人也都尋求在這場川普重返白宮後的首場面對面會談中取得斬獲。

    其中1名消息人士透露，白宮官員曾討論破冰船合作案，並將此案作為在阿拉斯加峰會上與俄羅斯達成的潛在協議之一。

    美俄雙方近期針對烏克蘭議題展開的協商，也包括商業合作討論。這名消息人士表示，白宮有意在今天的峰會延續作法。由於事關敏感議題，3位消息來源皆要求匿名。

    白宮未立即回應置評要求；俄方則是無法取得評論。

    俄羅斯是全球唯一擁有核動力破冰船船隊的國家，這些船艦在全年維持北極「北方海路」（Northern Sea Route）的航運暢通上，至關重要。北方海路是國際能源與貿易物流的戰略要道。

    川普政府正在推動將阿拉斯加偏遠北部的天然氣運往亞洲客戶。

    川普主打的「阿拉斯加液化天然氣」（Alaska LNG）計畫，預估投資規模達440億美元，規劃鋪設一條長達800英里的管線，把液化天然氣輸送到亞洲買家，以減少他們對俄羅斯液化天然氣的依賴。

    另一個同樣以亞洲市場為目標的計畫是「Qilak液化天然氣」（Qilak LNG），目標是年產400萬噸的液化天然氣。

    Qilak液化天然氣創辦人特雷德威爾（Mead Treadwell）表示，只要美國政府批准，美國的液化天然氣計畫仰賴任何國家的破冰船都不足為奇。他補充說：「但我們沒有特別提出這項要求。」1140816

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播