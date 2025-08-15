為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「打夠了！」期望戰爭結束 莫斯科民眾對雙普會寄予厚望

    莫斯科觀光商店陳列的川普和普廷造型俄羅斯娃娃。（法新社）

    莫斯科觀光商店陳列的川普和普廷造型俄羅斯娃娃。（法新社）

    2025/08/15 22:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷的阿拉斯加峰會，攸關未來烏俄戰爭走向。在莫斯科，俄羅斯民眾寄予厚望，希望這場會議拉近美、俄領袖的關係，為結束戰爭鋪路。

    《法新社》15日報導，在莫斯科著名的亞巴特街（Arbat Street）一家觀光紀念品商店，美俄峰會前夕擺出以普廷和川普為形象的「俄羅斯娃娃」，並排陳列。莫斯科民眾高度期待這場會議，60歲稅務稽查員波里斯（Boris）說，「我想峰會上將做出正面決定，這場持續中的戰爭將會結束」。

    這是川普重返白宮後，美、俄兩國領袖首次面對面會談，旨在探尋能否達成協議，結束戰事。未受邀與會的烏克蘭與歐洲多國憂心，川普可能會損害基輔的利益，給普廷一份對俄國較有利的協議。普廷先前已經多次拒絕停火的呼籲、包括川普的施壓，並且對烏國提出強硬的領土要求，做為俄軍停止戰事的條件。

    一些莫斯科人期待這次會不一樣。85歲退休老翁根納季（Gennady）直言：「打夠了，該是時候達成協議。」65歲教師伊琳娜（Irina）認為，「美國、烏克蘭和俄羅斯人民，都愛好和平，他們希望世界和平」。但也有人不期望能有突破，69歲的弗拉基米爾（Vladimir）表示，這次會議唯一能達成的，就是在某種程度上暫停一部分戰爭，「但是整體而言，將不會結束戰事行動，因為雙方立場南轅北轍」。

    普廷先前也多次點出莫斯科與基輔之間立場懸殊：莫斯科要基輔割讓更多領土，放棄西方對其軍事支援，以及放棄加入北大西洋公約組織（NATO）；基輔則堅拒在領土上退讓，並希望西方給予強而有力的安全保證和派駐地面部隊監督停火，這些要求均已遭克里姆林宮拒絕。

    在這種不確定性中，販售俄羅斯娃娃的商家持觀望態度，一名店員說，下週或許會有普廷和川普放在一起的款式，「全看峰會結果」。

    2月放在莫斯科紅場的普廷與川普合體的俄羅斯娃娃。（法新社檔案照）

    2月放在莫斯科紅場的普廷與川普合體的俄羅斯娃娃。（法新社檔案照）

