    首頁　>　國際

    二戰終戰80週年 南韓總統李在明：慰安婦問題仍未解決

    南韓總統李在明14日直言，南韓擺脫日本殖民統治已80週年，但慰安婦問題依然沒有獲得完全解決。（美聯社資料照）

    南韓總統李在明14日直言，南韓擺脫日本殖民統治已80週年，但慰安婦問題依然沒有獲得完全解決。（美聯社資料照）

    2025/08/15 08:14

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢第2次世界大戰結束80週年，8月14日是「國際慰安婦紀念日」，同時是南韓「日軍慰安婦受害者國家紀念日」，南韓政府在首爾舉行了相關紀念活動。

    據日媒《共同社》報導，南韓總統李在明在為紀念活動錄製的致詞影片中稱，「今年迎來光復（南韓擺脫日本殖民統治）80週年，但慰安婦問題依然沒有獲得完全解決，政府將為恢復受害者名譽和尊嚴盡最大努力。」

    活動上，南韓女性家族部代理部長申英淑表示，「（慰安婦）並非特定國家之間的歷史問題，而是作為戰爭時期性暴力這一人類普遍的課題，將充實有關教育。」

    1991年8月14日，已故南韓慰安婦金學順首度在公開場合講述自己的受害經歷，前文在寅政府2017年將這天定為國家紀念日。《共同社》指出，文在寅曾親自出席紀念活動，前總統尹錫悅則未曾參加，也從沒為活動錄製致詞影片。

    日本及南韓政府2015年就解決慰安婦問題達成共識，但遭南韓輿論強烈反對，該共識實際上淪為廢紙。

    南韓國家人權委員會本月13日發表聲明稱，儘管南韓法院勒令日本政府向慰安婦支付賠償，但日本政府並未同意，聲明強調應落實相關賠償等。

    南韓女性家族部代理部長申英淑14日在紀念活動上致詞。（歐新社）

    南韓女性家族部代理部長申英淑14日在紀念活動上致詞。（歐新社）

