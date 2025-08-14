止痛藥當飯吃！泰國女爆吐「1公升鮮血」急送醫

泰國女子連續過量服用止痛藥，導致出現嚴重胃痛、腸胃出血，送醫前還狂吐鮮血。（圖擷取「คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์」臉書粉專）

2025/08/14 21:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無論任何疾病，務必按照醫師指示正確服藥，不可擅自減少或增加，以免對健康造成危害。近來泰國醫師分享一起恐怖病例，有位女患者因連續過量服用止痛藥，導致出現嚴重胃痛、腸胃出血，送醫前甚至出現狂吐鮮血的情況，現場畫面觸目驚心。

綜合泰媒報導，泰國醫師「Kimhan Medical Clinic」在今（14日）中午在臉書粉專發文分享，一名女患者連續口服與注射非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），3天後出現嚴重胃痛，初次掛號看醫生被診斷為胃炎，並在進行胃炎治療後返家休息。未料，她回家2個小時左右，開始出現黑便、不斷吐出鮮血等症狀，再度被送往醫院救治。

醫師指出，當時這名女患者吐出的鮮血，裡面混著血塊，吐出的總量則約800至1000cc，幾乎可以裝滿一個大型便利商店塑膠袋。醫師為此呼籲，無論是口服型還是注射型的NSAIDs，都不可過量或長期使用，否則很可能引發嚴重消化道出血，並對腸胃、腎臟功能及心血管系統產生嚴重的副作用，甚至因此致死。

醫師強調，非必要情況下，醫師並不會開注射型NSAIDs給患者，也提醒其他病患，在使用NSAIDs前應遵循醫囑、配合醫師的治療，避免做出自行亂吃藥等情況。

