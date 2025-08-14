為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雙普會8/16凌晨3點半登場 普廷、川普1對1「王見王」

    俄羅斯總統普廷（左）將在阿拉斯加與美國總統川普（右）會面。（法新社資料照）

    俄羅斯總統普廷（左）將在阿拉斯加與美國總統川普（右）會面。（法新社資料照）

    2025/08/14 18:52

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷週五將在阿拉斯加，與美國總統川普會面，克里姆林宮顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）說明，峰會將在當地時間上午11點30分開始（台灣時間週六凌晨3點30分），除了烏克蘭問題之外，兩位領導人也會討論經貿合作議題，並會一同出席記者會。

    《路透》報導，烏沙科夫對媒體表示，「雙普會」將在格林威治標準時間週五晚間7點半開始，普廷會與川普1對1對談，身邊僅會有翻譯陪同。

    烏沙科夫接續指出，由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）、財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）以及普廷特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）組成的俄國代表團，將與美方代表共進午餐，之後兩位總統會一同出席聯合記者會。

    烏沙科夫說，烏克蘭議題將會是峰會重點，這一點每個人都猜得到，不過邊境安全與國際議題也將納入討論。

    他點出：「預計會針對進一步發展雙邊合作交換意見，包括在貿易與經濟領域。我想指出，這方面的合作有巨大且未被開發出的潛力。」

