普廷峰會全是計！CNN揭密：他真正想要「這三件事」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）分析，俄羅斯總統普廷在阿拉斯加峰會上真正想要的，並非烏克蘭的和平，而是為克里姆林宮謀取一系列更深層的戰略利益。

CNN分析指出，對克里姆林宮而言，光是這場峰會能夠舉行，本身就是一個巨大的勝利。親克里姆林宮的軍事部落客科茨（Alexander Kots）寫道：「再也沒有人談論俄羅斯的國際孤立或我們的戰略失敗了。」他更稱，阿拉斯加會議「完全有機會成為歷史性的」。

一場總統級峰會，讓普廷得以重返國際外交的頂尖牌桌，並對那些希望他因戰爭罪指控而被追究的國家不屑一顧。

而峰會地點選在阿拉斯加，對高漲的俄羅斯民族主義者來說，更是一塊「紅肉」（red meat）。這片領土曾是俄羅斯帝國的一部分，後於1867年以720萬美元低價賣給美國。「莫斯科吃了虧」的想法至今仍在，一位俄羅斯官媒主持人便將此地稱為「我們的阿拉斯加」。

分化盟友才是真正目標

儘管白宮表示川普將專注於結束戰爭，但克里姆林宮的盤算很可能完全不同。報導指出，俄羅斯曾向川普的特使提出一份和平提議，核心是以基輔放棄烏東頓巴斯地區的領土，來換取停火。

烏克蘭總統澤倫斯基已堅決拒絕此提議，他表示：「我無權投降我的國家。」然而，川普似乎對這種「土地換和平」的協議感興趣。

CNN分析認為，這種明顯的意見分歧，為普廷提供了一個絕佳機會。他可以將烏克蘭與歐洲描繪成和平的「真正障礙」，而非俄羅斯。此舉可能動搖川普對烏克蘭戰爭已然不穩的支持。克里姆林宮會注意到，川普過去曾對澤倫斯基失去耐心，未來也可能再次如此。

更廣泛地看，普廷視這次與川普的會面為一個獨特機會，旨在從根本上「重置與華盛頓的關係」，並將美俄關係與烏克蘭的命運脫鉤，這一情境也將分化西方盟友。

CNN的分析總結，如果普廷在這次峰會上得償所願，所謂的「烏克蘭問題」，最終可能被降級為兩個大國之間眾多談判要點之一，甚至不再是最緊迫的那一個。

