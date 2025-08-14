俄國不爽加密通話 試圖封鎖WhatsApp

據稱俄羅斯政府因不滿加密通訊軟體不配合調查而企圖限制Telegram與WhatsApp在俄國的服務。（法新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕通訊應用程式WhatsApp表示，俄羅斯正試圖封鎖其服務，理由是這款與Facebook同為Meta旗下的社群媒體通訊App，賦予使用者安全通訊的權利，WhatsApp誓言將持續努力在俄羅斯提供加密通訊服務。

俄羅斯已開始限制部分的Telegram與WhatsApp通話，指控這些來自外國的社群媒體通訊平台，未能與俄國執法部門分享詐欺與恐怖主義案件的資訊。

WhatsApp在聲明中指出，WhatsApp是私密、端到端（end-to-end）加密，以及與政府侵犯民眾的通訊安全權利之企圖相抗衡的通訊App，「這就是俄羅斯試圖阻止超過1億俄羅斯人使用WhatsApp的原因。」

WhatsApp誓言將繼續竭盡全力，讓包括俄羅斯在內的世界各地的人能進行端到端的加密通訊。

加密通訊軟體Telegram則表示，其管理人員已使用人工智慧（AI）工具監控該平台的公共區部分，每天都要刪除數百萬條惡意訊息…「Telegram積極打擊有害使用該平台，包括呼籲（從事）破壞、暴力與欺詐。」

俄羅斯多年來與一直外國科技平台在內容與資料儲存上扞格不入，此等衝突在2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後益發嚴重，批評人士還稱俄羅斯正試圖擴大對烏克蘭網路空間的控制。

