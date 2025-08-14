日本茶道「裏千家」前掌門人去世 千玄室享耆壽102歲

日本茶道「裏千家」前掌門人千玄室逝世，享耆壽102歲。（歐新社資料照）

2025/08/14 16:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本茶道「裏千家」前掌門人千玄室，14日因病逝世，享耆壽102歲。千玄室畢生致力推廣茶道文化，不僅在日本國內承傳茶道精神，也走遍世界各地設立茶道課程，將日本傳統文化推向國際。

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，據裏千家透露，千玄室一直在養病，於本月14日辭世，享耆壽102歲。

千玄室1923年出生於京都市，是茶道三千家之一「裏千家」第14代掌門人的長子，在1964年接任第15代掌門人後，長達近40年的時間領導裏千家，推動茶道現代化與國際化。由於對日本傳統茶道文化的發展貢獻良多，於1997年獲頒日本「文化勳章」。

除了在日本國內推廣茶道，千玄室積極向海外傳播茶道精神，先後在多國大學開設茶道課程，讓世界各地民眾有機會親身體驗茶道的美學與哲理。

此外，千玄室在戰爭期間就讀同志社大學，因學生動員制度從軍入伍並加入神風特攻隊，但他最終並未出擊執行任務而倖存。這段深刻的戰爭經歷，使他在戰後投身於和平活動，經常於國內外透過茶道倡議和平。

