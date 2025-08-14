為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普宣布甘迺迪中心榮譽獎得主　席維斯史特龍等人獲殊榮

    2025/08/14 05:21

    〔中央社〕美國總統川普今天宣布美國表演藝術界最高終生成就獎之一「甘迺迪中心榮譽獎」今年獲獎名單，包括「洛基」（Rocky）系列電影男星席維斯史特龍和鄉村樂天王喬治史崔特等人。

    法新社報導，川普（Donald Trump）1月重返白宮後，對他所稱美國文化機關擁護的「覺醒」（woke）觀點宣戰。以已故美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名的甘迺迪中心（The Kennedy Center）長期以來享有跨黨派支持，但被川普盯上，他2月在效忠他的董事會支持下獲選為中心主席。

    除了席維斯史特龍（Sylvester Stallone）和喬治史崔特（George Strait）之外，川普挑中的今年甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）得主還有迪斯可樂傳奇女歌手葛洛莉亞蓋諾（Gloria Gaynor）、重金屬搖滾樂團接吻合唱團（KISS）及以百老匯音樂劇「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）聞名的英國演員麥可克勞福（Michael Crawford）。

    川普對媒體記者表示：「我們已經完全逆轉這個珍貴國家機構的走下坡。我們終止了覺醒派的政治計畫。」

    川普已宣布他本人會主持甘迺迪中心榮譽獎頒獎典禮。這場典禮通常在每年12月初舉行，其後在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）頻道播出。1140814

