非典型第一夫人 金建希推尹錫悅登權力頂峰

2025/08/13 22:10

〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希12日在首爾中央法院批准下遭逮捕，將於14日傳訊接受調查。逮捕金建希後，南韓檢方13日突襲前總統尹錫悅所屬的「國民力量」黨總部，蒐集金建希涉嫌介入國民力量議員提名程序的相關證據。

「韓聯社」報導，負責調查金建希弊案的獨立檢察組（下稱獨檢）7日以涉及「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」所規定的斡旋受賄罪為由，向法院提請逮捕。首爾中央法院以存在滅證可能性簽發逮捕令，為南韓史上首次前總統伉儷共同遭羈押。

「路透」報導，成為第一夫人前，金建希在商業藝術領域事業有成，包括夫妻倆在首爾高級地段的公寓在內，多數財產皆為她所有。金建希的時尚風格以及對部分領域政策的遊說，包括推動禁食狗肉等政策，異於南韓第一夫人向來低調的行事原則，進而引發討論和爭議。

曾與尹錫悅共事的前法官韓東秀表示，金建希具有政治性戰略思維，也是尹錫悅邁向青瓦台的背後驅動力。兩人結婚後，金成為尹實際上一切思考和決策的主要影響力來源，賦予尹錫悅成為總統所需的策略和能量。

