為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    非典型第一夫人 金建希推尹錫悅登權力頂峰

    南韓前第一夫人金建希12日遭法院批准逮捕。（歐新社檔案照）

    南韓前第一夫人金建希12日遭法院批准逮捕。（歐新社檔案照）

    2025/08/13 22:10

    〔編譯林家宇／綜合報導〕南韓前第一夫人金建希12日在首爾中央法院批准下遭逮捕，將於14日傳訊接受調查。逮捕金建希後，南韓檢方13日突襲前總統尹錫悅所屬的「國民力量」黨總部，蒐集金建希涉嫌介入國民力量議員提名程序的相關證據。

    「韓聯社」報導，負責調查金建希弊案的獨立檢察組（下稱獨檢）7日以涉及「資本市場法」、「政治資金法」以及「特定犯罪加重處罰法」所規定的斡旋受賄罪為由，向法院提請逮捕。首爾中央法院以存在滅證可能性簽發逮捕令，為南韓史上首次前總統伉儷共同遭羈押。

    「路透」報導，成為第一夫人前，金建希在商業藝術領域事業有成，包括夫妻倆在首爾高級地段的公寓在內，多數財產皆為她所有。金建希的時尚風格以及對部分領域政策的遊說，包括推動禁食狗肉等政策，異於南韓第一夫人向來低調的行事原則，進而引發討論和爭議。

    曾與尹錫悅共事的前法官韓東秀表示，金建希具有政治性戰略思維，也是尹錫悅邁向青瓦台的背後驅動力。兩人結婚後，金成為尹實際上一切思考和決策的主要影響力來源，賦予尹錫悅成為總統所需的策略和能量。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播