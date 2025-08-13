為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟外交代表：普廷不是真心談判 只是想跟川普「拍照」

    歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯直言，普廷跟川普會面，純粹是想跟川普「拍照」，要求延後制裁而已。（法新社）

    歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯直言，普廷跟川普會面，純粹是想跟川普「拍照」，要求延後制裁而已。（法新社）

    2025/08/13 19:58

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美俄元首15日峰會廣受矚目，但歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）12日向美國CNBC電視台表示，俄羅斯總統普廷實際上對結束烏戰並不感興趣，只是在假裝與美國總統川普談判，「他只想和川普拍照，要求延後制裁」。

    卡拉斯表示，烏克蘭和歐洲被排除在美俄峰會之外，但任何烏俄協議的實施，都需要歐洲和烏克蘭的參與，「所以很明顯，普廷只是在假裝談判」。她直言，「普廷不希望澤倫斯基坐在談判桌旁，因為這會暴露他實際上並不想談判，他只想和川普總統合照，並推遲美國和歐洲對俄國的制裁」。

    當被問及如果川普在談判中同意將部分烏克蘭領土割讓給俄國，歐盟會作何反應時，她反問如果烏國不同意，要如何實踐割讓？她表示，普廷顯然只是想要烏國讓步，並補充說，在任何有關割讓領土的談判之前，都應該先討論停火問題，「回想一下，烏國五個月前就已同意無條件停火，但從那時起，普廷和克里姆林宮及整個俄國就一直在玩把戲。俄國今天就可以停止這場戰爭，只要停止轟炸平民和民用基礎設施，戰爭就會結束」。

    卡拉斯也談到歐盟內部因烏俄戰爭而產生的緊張局勢。例如，親俄的匈牙利先前曾為歐盟批准對俄制裁設置障礙，近日更選擇不支持歐盟的聲明，稱烏國必須自由決定自己的未來。她說，歐盟必須討論應對方法，因為烏俄戰爭的走向對歐洲安全至關重要，「到目前為止，我們能夠做出決定，但這當然愈來愈困難」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播