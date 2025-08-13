歐盟外交代表：普廷不是真心談判 只是想跟川普「拍照」

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯直言，普廷跟川普會面，純粹是想跟川普「拍照」，要求延後制裁而已。（法新社）

2025/08/13 19:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美俄元首15日峰會廣受矚目，但歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）12日向美國CNBC電視台表示，俄羅斯總統普廷實際上對結束烏戰並不感興趣，只是在假裝與美國總統川普談判，「他只想和川普拍照，要求延後制裁」。

卡拉斯表示，烏克蘭和歐洲被排除在美俄峰會之外，但任何烏俄協議的實施，都需要歐洲和烏克蘭的參與，「所以很明顯，普廷只是在假裝談判」。她直言，「普廷不希望澤倫斯基坐在談判桌旁，因為這會暴露他實際上並不想談判，他只想和川普總統合照，並推遲美國和歐洲對俄國的制裁」。

請繼續往下閱讀...

當被問及如果川普在談判中同意將部分烏克蘭領土割讓給俄國，歐盟會作何反應時，她反問如果烏國不同意，要如何實踐割讓？她表示，普廷顯然只是想要烏國讓步，並補充說，在任何有關割讓領土的談判之前，都應該先討論停火問題，「回想一下，烏國五個月前就已同意無條件停火，但從那時起，普廷和克里姆林宮及整個俄國就一直在玩把戲。俄國今天就可以停止這場戰爭，只要停止轟炸平民和民用基礎設施，戰爭就會結束」。

卡拉斯也談到歐盟內部因烏俄戰爭而產生的緊張局勢。例如，親俄的匈牙利先前曾為歐盟批准對俄制裁設置障礙，近日更選擇不支持歐盟的聲明，稱烏國必須自由決定自己的未來。她說，歐盟必須討論應對方法，因為烏俄戰爭的走向對歐洲安全至關重要，「到目前為止，我們能夠做出決定，但這當然愈來愈困難」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法