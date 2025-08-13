為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    否認把巴勒斯坦人驅離加薩 納坦雅胡：是「允許」離開

    以色列總理納坦雅胡。（路透檔案照）

    以色列總理納坦雅胡。（路透檔案照）

    2025/08/13 19:09

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在以色列軍方準備對加薩走廊採取更廣泛軍事行動，以及埃及正準備展開新一輪斡旋之際，以國總理納坦雅胡12日重提「允許」巴勒斯坦人離開加薩走廊的想法，他說，「我們不是把他們趕出去，而是允許他們離開」。

    《法新社》13日報導，過去包括美國總統川普在內，提出將加薩的巴人遷出加薩的構想均引起巴人擔憂，並招來國際社會的譴責。納坦雅胡12日罕見接受媒體專訪，為自己的政策辯護。他在以色列國際新聞電台i24NEWS的訪問中，以敘利亞、烏克蘭和阿富汗戰爭期間難民離境潮為例，表示「首先，（以色列）給予他們（加薩走廊的巴勒斯坦人）機會，離開作戰區，通常是離開這塊土地，如果他們願意」，「我們將允許此事，首先是在戰鬥期間在加薩境內，我們當然也將允許他們離開加薩」。

    法新社指出，多年來，以國在加薩走廊嚴格控制邊境，阻止了許多人離開。納坦雅胡今年稍早支持川普提出的構想，即將加薩200多萬人遷至埃及和約旦，而以國極右派部長則呼籲巴人「自願」離境。

    對巴勒斯坦人來說，任何強迫他們離開其家園之舉，都會令人回想起1948年以色列建國時，大量巴人被迫流離失所的痛苦經驗、也就是「Nakba」，阿拉伯語「災難」之意。

    納坦雅胡這段訪問播出時間，正值埃及正準備新一輪斡旋。哈瑪斯13日清晨聲明，其領導階層代表團已經抵達埃及開羅，準備和埃及官員進行「初步會談」。埃及希望這輪斡旋，能促成停火60天、釋放部份人質和遭以國拘押的巴勒斯坦人，以及人道和醫療援助不受限制、無條件地進入加薩。

