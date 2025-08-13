加薩飢荒程度「令人難以想像」 26國齊促以色列全面開放援助進入

加薩市一名孩童8月2日擠在人群中等待領取援助糧食。（路透）

2025/08/13 18:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕包括部分歐盟成員國在內，26個國家12日發表共同聲明，指加薩走廊的人道危機已經達到「令人難以想像的程度」，力促以色列允許援助能夠不受限制地送入這個飽受戰火蹂躪的地區。

《路透》12日報導，英國、加拿大、澳洲等24個國家外交部長，在這份共同聲明中表示，「飢荒就在我們眼前上演，現在就需要緊急行動遏止並且扭轉飢荒」，聲明呼籲以色列政府，授權所有國際非政府組織的援助物資運送進入該地，解除對必要人道工作者的封鎖，「所有過境關卡和道路都必須用於讓援助大量進入加薩，包括糧食、營養補給品、帳篷、燃料、乾淨用水、醫藥品」。

以色列否認該國對加薩飢荒蔓延負有責任，並指控巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」竊取援助物資，這一點遭哈瑪斯否認。不過，為了回應日漸升高的國際壓力，以國上月底宣布數項讓更多援助進入該地的措施，包括部份地區部分時段停火，以及劃定運送物資車輛安全通過的路徑。

然而，西方多國認為，還需要更多援助，部份國家甚至已自行開始空投物資給加薩。

12日這份聲明原本連署國有24國，包括澳洲、比利時、加拿大、賽浦路斯、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、冰島、愛爾蘭、日本、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、挪威、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士和英國；之後義大利、拉脫維亞兩個歐盟國家加入，歐盟外交政策首長卡拉斯（Kaja Kallas）和兩名歐盟執委會委員也簽署這份聲明；德國、匈牙利等部分歐盟國家未參與連署。

