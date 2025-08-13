烏克蘭擬上調男性禁出境年齡至滿22歲　提高海外升學

2025/08/13 02:09

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，政府將把男性禁止出境的年齡限制從現行的年滿18歲上調至22歲，盼讓更多年輕人有機會赴海外交流及進修。

烏克蘭目前禁止年滿18歲男性出境，澤倫斯基今天出席一場論壇時表示：「現時在關口設有18歲的出境限制，我提議將相關年齡上調至22歲。」

請繼續往下閱讀...

他強調，這項措施將有助年輕人出國求學，未來也能帶著所學返國，貢獻所長。

此外，澤倫斯基也指示政府與軍方簡化相關行政程序，並宣布將簡化申請烏克蘭大學的入學條件。另外烏方預計明年擴大獎學金計畫，詳細內容將在10天內公布。

根據烏克蘭現行法律，在戰時宵禁令下，年齡介於25至60歲的男性收到動員令後須服兵役，除非符合特定條件，例如具醫療證明或為家庭唯一照顧者等，18至24歲男性則為自願入伍。惟在邊境控管方面，18歲至60歲成年男子原則上不得出境。

俄烏戰爭進入第3年半，烏軍兵源持續吃緊，軍方持續透過多種柔性方式招募年輕男性，包括推動具高額獎勵的「18至24計畫」、舉辦軍事體驗營，並張貼大量宣傳海報，近日更修法讓60歲以上者可自願從軍，但整體成效有限。

同時，國內亦有不少人試圖逃避兵役，包括偽造出國留學證明。烏克蘭安全局（SBU）上月底宣布，在全國各地查獲14個涉嫌協助逃兵的犯罪組織，成員包括公務員、醫護人員及司機。報導指出，部分人涉嫌收受賄賂、製作虛假醫療報告，甚至有麵包工廠司機趁運送麵包時將人載至邊境，協助偷渡出境。（編輯：陳政一）1140813

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法