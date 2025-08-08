曼谷大樓被地震震垮　泰檢起訴建築大亨等23人

2025/08/08 03:39

〔中央社〕泰國曼谷一棟高樓在3月間緬甸大地震時倒塌，泰國檢方今天起訴23名涉案人士，其中包括營造業鉅子普利姆猜（Premchai Karnasuta）。

法新社報導，3月28日緬甸發生造成數千人喪生的7.7強震，這棟30層樓大樓在地震發生後數秒倒塌。

這棟大樓原定建成後作為泰國審計處使用，是曼谷在該起地震中唯一倒塌的建築，現場共89人死亡，其中大部分是建築工人。

大樓如此猝不及防地倒塌引發法律調查，泰國檢察總長辦公室表示，案件已提交刑事法院，預計裁決會在數月內出爐。

檢察總長辦公室在聲明中表示：「調查人員同意以職業不當行為和偽造文件為由，起訴23名個人和法人實體。」

起訴書列出16名個人和7家公司，以及代表部分被告公司的人員姓名，其中包括一家建築公司和一家中國建築企業。

司法部調查人員先前表示，正在調查該工地使用的建材品質。

泰國營造業鉅子、義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）總裁普利姆猜也遭到起訴，如果定罪，71歲的普利姆猜將面臨最高10年監禁和20萬泰銖（6000美元）罰款。

義大利泰工程公司是泰國數一數二的建設公司，也在此次檢方起訴之列。1140808

