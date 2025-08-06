超罕見！川普走上白宮屋頂回答媒體提問 笑稱要「造核彈」

美國總統川普罕見地走上白宮西廂屋頂，隔空回答1樓記者群各種提問。（美聯社）

2025/08/06 12:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普5日上午罕見地走上白宮西廂屋頂，記者們得知消息們紛紛聚集到1樓抬頭仰望，川普在隔空回答各項提問時，一度笑稱他要造核彈。

據《美聯社》報導，川普當時是從白宮國宴廳（State Dining Room）的門走了出去，在新聞簡報室與西廂廊柱的屋頂上行走，身邊跟著一小群人，包括負責東廂宴會廳2億美元（約新台幣60億元）新建案的建築師麥可里（James McCrery）。

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川普在過程中時不時用手指著屋頂和地面，並且數次走到靠近1樓記者群的角落回答問題，有人詢問川普為什麼要去屋頂時，他指稱自己是「出來散散步，這對健康有益」。

川普表示，他考慮用另一種方式為美國花錢，在散步接近尾聲時，有記者提問川普想建造什麼，川普則打趣地回應「核彈」。據了解，美國政府上週宣布9月將在白宮東廂興建大型宴會廳，預計2029年完工。

川普在過程中時不時用手指著屋頂和地面。（彭博）

川普當時所在位置。（美聯社）

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