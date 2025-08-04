歐洲火車Wi-Fi超卡？ 工程師大揭密

歐洲列車上的Wi-Fi品質常為人詬病，工程師解釋高速行駛和車廂內部材料是主要原因。（法新社）

2025/08/04 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》歐洲版4日指出，歐洲火車上的Wi-Fi性能和品質非常差，原因在於高速行駛中的「都卜勒效應」（Doppler effect），加上許多車廂實際上並非設計用於允許無線電頻率進入。

該報導指出，每當夏天來臨，歐洲民眾經常跳上火車，準備在歐洲馳騁，但當他們打開筆記型電腦，準備好待辦事項，車上的Wi-Fi卻總是出包，導致電子郵件發不出去，網頁載不下來，遑論輕輕鬆鬆地看影片。

請繼續往下閱讀...

歐洲鐵路公司經常把火車的網路連線宣傳成搭車福利，但對許多乘客來說，這是一項考驗耐心的旅程。國際測速品牌Ookla產業分析師基霍（Luke Kehoe）直言，「歐洲列車上的Wi-Fi性能和品質非常差」。

他解釋，火車的高速行駛使得車廂內的Wi-Fi天線或乘客的智慧型手機，在不斷變化的行動基地台之間保持穩定連線變得十分困難，「如果火車以每小時200公里的速度行駛，設備可能每45秒或60秒就會經過一個基地台，這是一個快速的切換過程，帶來一個叫做『都卜勒效應』的技術挑戰」。

快速移動會改變訊號的頻率，就像警笛聲改變音調一樣，這可能會影響保持穩定連線的能力。

在法國國營鐵路公司的列車上，登入Wi-Fi的旅客會收到一條警示訊息：「由於網路覆蓋不足和網速較慢，Wi-Fi的品質可能與您家中有所不同」。訊息還建議不要觀看線上影片，因為這「會限制頻寬」。

火車上糟糕的Wi-Fi問題不僅僅在於速度或基地台數量，許多車廂實際上並非設計用於允許無線電頻率進入。基霍解釋，許多列車過去使用的窗戶都帶有金屬化或低輻射玻璃塗層，而這些塗層本身就不利於訊號傳播」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法