「安全靠美、經濟靠中」 美國警告南韓：別想搞「騎牆外交」

美國聯邦眾議員外交事務委員會主席馬斯特7月24日表示，美國不會容忍南韓等盟國採取所謂「安全靠美國、經濟靠中國」這種「騎牆外交」的立場。（路透檔案照）

2025/07/28 21:54

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《朝鮮日報》報導，近日美國朝野兩黨不斷要求南韓等盟國和友邦在對中牽制問題上表明立場，美國川普政府更透過多種管道透露，不會容忍所謂的「安全靠美國、經濟靠中國」這種「騎牆外交」的態度。

美國聯邦眾議員外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast ）24日出席華府舉行的黃金國際戰略研究所（Gold Institute for International Strategy）會議，以視訊發表演說時直言，南韓有些人嘗試讓美國和中國雙方都滿意，但如果想兩邊都討好，最終都將蒙受損失。

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會議中有韓方人士提問「如何看待韓美同盟的未來」，馬斯特說：「討好兩邊（美中）的嘗試會被美國視作侮辱，最終導致整個同盟被削弱。腳踏兩條船絕對不會成功，我還用這個比喻描述美國與同盟的關係。」他這番言論被認為是警告南韓，在美中霸權競爭中，身為美國的同盟國，休想在美中之間騎牆。

聯邦眾議院外交事務委員會主席一職，對於外交、對外援助等方面預算擁有審批權，可對美國外交政策構成巨大影響力。馬斯特的選區在佛州，這裡被歸為川普政府MAGA（讓美國再次偉大）陣營。他2017年進入眾議院，已連任5屆，曾在美國陸軍服役12年，並參與過阿富汗戰爭。

馬斯特表示，「美國必須被視為能提供世界上獨一無二價值的唯一夥伴，而且絕不能遭到利用，盟邦如果只向美國提需求，則無法進入建立真正夥伴關係的階段」，他的言下之意是，在對中牽制等問題上，南韓等國應負起更多責任。

馬斯特還說：「很多人一起抬重物時，有的人雖然發出呻吟聲，但實際上沒有出力。這與國家間的情況類似。」此番言論被指批評部分盟國的「搭便車」行為。

他舉川普總統施壓北大西洋公約組織（NATO）成員國擴大國防費用分擔比例為例，稱：「川普正努力重新設定美國的對外關係，擺脫美國承擔一切的依賴關係，讓美國不被利用，也讓美國的幫助不被視為理所當然。」

今年5月，美國防長赫格塞斯在一場演說中指出：「我知道，許多國家正面臨與中國進行經濟合作之際、也與美國進行防衛合作的誘惑，在重要地區，我們不會放任盟國、夥伴從屬中國。」他這番談話相當於向印太地區部分國家發出警告，不要尋求「安全靠美國、經濟靠中國」。

今年6月，在MAGA陣營中頗具影響力的前白宮高級戰略顧問班農（Steve Bannon）受訪表示：「南韓不可能在美中之間找到平衡，南韓必須表明態度，不能讓中國對本國行使影響力。」

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