蘇格蘭島嶼上發現18世紀沉船 曾參與美國獨立戰爭

有人在蘇格蘭桑迪島上發現1艘木船殘骸。該船很可能是「查塔姆伯爵號」。（美聯社）

2025/07/23 15:31

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕2024年2月1名男學生在蘇格蘭桑迪島（Sanday）1處海灘沙丘中發現1艘木船殘骸，引發考古學家、科學家和歷史學家目光。近日該船身分終於揭曉，研究人員今（23）日宣布，該船很可能是「查塔姆伯爵號」（Earl of Chatham）。查塔姆伯爵號是18世紀戰艦，曾參與美國獨立戰爭，之後又在北極捕鯨，最後在風暴中沉沒。

根據《美聯社》報導，桑迪島居民用拖拉機和拖車將12噸木船殘骸從海灘拖走，接著研究人員開始著手進行鑑定。韋塞克斯（Wessex）考古公司高級海洋考古學家桑德斯（Ben Saunders）表示，透過年輪測定木材年代的年輪學顯示，木船來自18世紀中葉的英格蘭南部。這時期正好恰逢英國官僚機構真正開始運作，有詳細資料供確認。

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桑德斯指出，把北歐而非英國的沉船排除，再把太小或在英格蘭北部沉船排除掉，就只剩下2、3艘，而查塔姆伯爵號是最後剩下的答案。

該船木材被保存在桑迪遺產中心淡水箱中，人們正討論將其永久展出的計畫。桑德斯聲稱，該計畫是社區參與考古的典範。他認為，正是社區居民的努力，才讓該船被發現並得到保護。

值得注意的是，桑迪島自15世紀後，已記錄了約270起沉船事件。

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