美國要求帛琉接收庇護者 川普推動移民驅逐政策

美國已要求帛琉接收目前居住在美國的尋求庇護者。圖為帛琉國會大廈。（路透）

2025/07/23 14:48

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國已要求帛琉接收目前居住在美國的尋求庇護者，目前川普政府正大力推動將移民驅逐至非原籍國。

根據《衛報》報導，帛琉正考慮一項協議草案，以重新安置來自美國的「可能尋求保護並避免被遣返回國」的「第三國國民」。該協議草案並未詳細說明多少人將被遣送至帛琉，也未說明帛琉將獲得何種回報。

請繼續往下閱讀...

協議草案指出，「美帛應考慮……第三國國民提出的庇護、難民保護或等同臨時保護的請求。」、「美國政府不得根據協議轉移無人陪伴的未成年人。」

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）就該協議草案寫了一封信，信中明確表示，該提案遠未最終定稿，仍有待進一步討論。該信也說，帛琉將「全權決定是否接受任何個人」。

美國向帛琉提出的請求，代表川普政府試圖將移民從其境內驅逐的最新嘗試。最高法院6月的一項裁決，為美國政府驅逐移民並將其轉移到非原籍國鋪平道路。自此之後，美國已完成包括南蘇丹和史瓦帝尼（Eswatini）在內的多個國家的移民轉移。

另外美國移民政策研究所美國移民項目負責人、前美國移民歸化局局長邁斯納 （Doris Meissner）聲稱，美國與帛琉的協議草案，和川普政府向其他國家提出的移民安置請求如出一轍。

邁斯納表示，美國提出移民安置請求的國家大多面積較小且距離美國遙遠。川普政府採取此類行動主要目的，是加劇美國移民群體恐懼，使他們害怕被遣送到遙遠地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法