濟州航空墜機驚爆疑關錯發動機 家屬轟官方卸責機師

濟州航空客機衝出務安機場跑道，撞上設有導航設備的水泥堤防，殘骸現場一片焦黑，釀成嚴重死傷。（路透檔案照）

2025/07/21 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《路透》21日引述知情人士獨家報導，針對去年12月造成179人死亡的南韓濟州航空（Jeju Air）致命空難，調查小組已掌握「明確證據」，顯示機師在遭遇鳥擊後，採取緊急措施時，錯誤地關閉了損傷較輕的發動機。

這起發生在去年12月29日的空難，是南韓本土死傷最慘重的空難。該匿名消息人士透露，包含駕駛艙通話紀錄器、飛行電腦數據以及在殘骸中找到的實體引擎開關等證據，都顯示機師關閉的是左側發動機，而非鳥擊受損更嚴重的右側發動機。

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調查指出「人為疏失」是主因，卻引來罹難者家屬與機師工會的強烈反彈。 南韓航空與鐵道事故調查委員會（ARAIB）原定19日向媒體發布更新報告，但在向家屬簡報後，因遭到強烈反對而緊急取消。

代表家屬的律師指出，這份報告似乎在沒有探討其他可能肇事因素的情況下，就將責任歸咎於機師。濟州航空機師工會更發表聲明，怒轟ARAIB試圖將機師塑造成「代罪羔羊」，並質疑調查單位在未提供科學證據的情況下，暗示僅靠左發動機飛機就能安全降落。

工會與家屬代表共同指出，調查也必須聚焦於機場設施問題。這架波音737-800在降落時衝出跑道，撞上務安機場（Muan Airport）外圍堤防，該堤防設有導航設備，碰撞引發爆炸與大火，造成大量乘客無法逃生。多位航空安全專家也呼籲，應檢討南韓對地方機場障礙物設計與迫降容忍度的安全規範。

對此，領導調查的ARAIB、飛機製造商波音公司（Boeing）、以及發動機製造商CFM國際，均未立即回應評論請求。濟州航空則表示，正積極配合調查，靜待官方結果公布。

根據國際規範，空難的最終調查報告預計會在事發1年內公布。1份今年1月發布的初步報告曾指出，在2具發動機中都發現了鴨子的殘骸，但未詳述各自的損壞程度。

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