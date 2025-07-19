全球首個柏金包3億得標者曝光！你可能有吃過他哥哥開的店

全球一只柏金包，日前由神秘人以將近新台幣3億元拍下，得標者如今曝光是日本二手精品商嵜本晉輔。（圖擷自嵜本晉輔IG）

2025/07/19 10:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為法國傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）量身打造的全球首款柏金包，10日在法國巴黎的蘇富比拍賣會上以860萬歐元（約2.94億台幣）天價成交，神秘得標者如今曝光是日本二手精品商Valuence Holdings的創辦人嵜本晉輔，他哥哥的生吐司店有來台開設多家店面。

嵜本晉輔在IG宣布Valuence拍下全球一只柏金包的喜訊，指稱當時共有9名競標者（包含嵜本晉輔）在激烈角逐，最終由他成功得手，換算成日圓約為14.7億。

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嵜本晉輔強調，Valuence買下柏金包並非是要轉賣，而是體現出公司保護全球文化遺產並讓公眾受惠的使命，營造出永續發展和守護文化的價值觀，未來將在日本展出這款柏金包，相關細節和時間表很快就會公布。

綜合媒體報導，嵜本晉輔曾是職業足球員，22歲就轉行踏入二手商品業，其胞兄嵜本將光是「嵜本高級生吐司」的創辦人，並且在台灣開設了5間分店，其中台北市有3間、新北市1間、桃園高鐵站1間。

柏金包將送回日本展覽。（圖擷自嵜本晉輔IG）

嵜本晉輔胞兄嵜本將光是「嵜本高級生吐司」的創辦人，在台灣開設了5間分店。圖為嵜本晉輔在大阪嵜本高級生吐司門市留影。（圖擷自嵜本晉輔IG）

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