控中企洗產地 美業者尋求對印度、印尼、寮國太陽能板課報復關稅

美業者要求商務部對來自印度、印尼與寮國的太陽能產品啟動反傾銷、反補貼調查。（法新社）

2025/07/18 21:14

〔編譯魏國金／台北報導〕繼5月間美國對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產品課徵高關稅後，美國太陽能製造業者17日再度指控，中資企業將其在印度、印尼與寮國生產的廉價太陽能產品大量輸入美國，因此請願要求聯邦政府對來自這3國的太陽能產品啟動反傾銷與反補貼調查。

彭博報導，「美國太陽能製造與貿易聯盟」（AASMT）提出該調查請願，美國商務部將展開調查，以釐清是否相關進口產品存在不公平定價或外國政府不公平補貼事宜，同時美國國際貿易委員會（ITC）將判決是否這些進口產品已傷害本土產業，若判決為肯定，恐導致新關稅。

請繼續往下閱讀...

成員包含第一太陽能公司（First Solar）、韓商Hanwha Qcells與Mission Solar Energy等的該貿易協會，5月間已成功爭取到對來自柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南的太陽能板課徵最高3521％關稅。

最新的調查請願增添美國太陽能產業的不確定性。近期對東南亞主要進口國課徵的高關稅，導致太陽能供應鏈發生巨大轉變。

彭博數據顯示，隨著相關東南亞國家的出貨量萎縮，印尼與寮國填補缺口，今年5月，這兩國佔美國太陽能板與模組進口的44%，較去年同期上升1.9%，印度對美國的太陽能產品出口，自2022年年中以來也上升。

該調查請願書指控，中資企業將生產工作從受到美國關稅影響的國家轉移至印尼與寮國，而這些企業收取不公平的政府補助，在美國以低於生產成本的價格販售產品。請願書也指控總部位於印度的製造商向美國傾銷廉價產品。

羅仕證券（Roth Capital Partners）分析師Philip Shen說，「對於中國製造商將產能從近期遭關稅衝擊的4個東南亞國家轉移出去的『打地鼠』遊戲，我們早就警告過」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法