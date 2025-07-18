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    「愛國者」優先供應烏克蘭！ 美向瑞士交付時程延後

    烏克蘭未明地點部署的愛國者系統。（路透檔案照）

    烏克蘭未明地點部署的愛國者系統。（路透檔案照）

    2025/07/18 19:08

    〔編譯管淑平／綜合報導〕瑞士政府17日表示，由於美國重新調整優先順序，以強化對烏克蘭的支持，原訂交付給瑞士的美國「愛國者」（Patriot）武器系統，將會延後交付。

    《法新社》報導，瑞士國防部17日發表聲明，美國國防部16日已正式通知伯恩，「將重新調整愛國者系統交付的優先順序，來支援烏克蘭，著重當地陸基防空」，「這也將影響瑞士，收到其預定批次產品時程，將晚於原訂時間」。

    美國總統川普14日宣布與北大西洋公約組織（NATO）的協議，由北約的歐洲成員國向美採購武器，尤其是愛國者系統，來提供給基輔。德國、挪威、荷蘭、丹麥和瑞典都已表達有意願為基輔採購武器。

    瑞典政府聲明指出，美國重新調整優先順序，影響瑞典3年前簽署的採購合約；該國2022年下單採購5套愛國者系統，原訂明年起分批交付，最終在2028年完成。

    由於瑞士長期奉行武裝中立，即便武器如期到貨，也不會轉提供給烏克蘭。瑞士政府表示，目前還不清楚有多少套交付時程會受影響，以及飛彈之交付數否也會受衝擊，「目前無法就具體時程和任何進一步影響，做任何聲明」，正持續與美釐清細節。

    華府去年已知會瑞士，該國訂購的愛國者三型增程版飛彈，會比原訂時程還晚交付，原因也是與援助烏克蘭有關。

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