川普下通牒一石二鳥！ 普廷與中國、伊朝、北韓「專制聯盟」恐瓦解

俄羅斯總統普廷（右）今年5月在莫斯科與中國國家主席習近平（左）會面。（路透檔案照）

2025/07/17 19:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普對俄羅斯下通牒，限期與烏克蘭達成和平協議，結束戰爭，否則將對俄羅斯、與俄有能源交易的第三國，實施高達100%的關稅。英國《電訊報》16日報導，川普的次級制裁，可能終結以共同針對西方而結合的俄國、中國、伊朗和北韓「專制聯盟」的友好關係。

俄羅斯入侵烏克蘭後，受到中、俄和北韓的支持，凸顯這些專制國家日益密切的合作關係。中國大幅依賴俄國能源供應，而北京則提供俄羅斯戰爭所需的技術支持、供應無人機和軍備所需的半導體；伊朗情況也類似，北韓則直接派兵到烏克蘭支援俄軍作戰。

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電訊報記者考夫林（Con Coughlin）分析指出，川普的通牒和徵收100%關稅制裁，除了可能重創俄國經濟，更重要的是，將向這三個國家敲響警鐘，思考是否維持與俄國關係，甚至可能使這個更基於各取所需，而非真心有意追求共同目標而結合的不穩定聯盟結束。

俄國總統普廷認為，俄國經濟強健，足以因應任何追加懲罰性制裁，此想法是基於之前西方對莫斯科制裁，未能達到預期的效果。儘管俄國經濟嚴重受之前的制裁衝擊，但是仍能在利率、通膨率都上升到雙位數的情況下，找出資金支持普廷的這場戰爭，主要就是靠中國等依然願意購買俄國油氣的國家，持續獲得穩定的收入。

針對這些國家的次級制裁，就可能嚴重打亂這樣的布局，尤其，這些莫斯科所謂的盟友，非常不可能寧冒自身經濟困局的風險，只為了維護與俄國關係。

儘管中國國家主席習近平，在川普宣布上述通牒後，在與俄國外長會面時，堅持會強化中俄兩國相互支持，但是中國正苦於處理自己的經濟問題，習近平是否真想再受到更多經濟壓力，令人懷疑。此外，北京與莫斯科的關係向來是一面倒，中國利用俄羅斯的經濟困境，謀取自身利益，俄國在習近平身邊的許多人眼中，更像是一個方便的加油站。

伊朗方面，6月遭以、美空襲，莫斯科並未出手相助，據傳令德黑蘭不滿，長期受制裁的伊朗，當前要頭痛的問題已經夠多。在烏克蘭戰場的北韓部隊損失慘重，若再遭美國高關稅，平壤可能因損失大於收穫，而三思是否堅持與俄國聯盟。這份分析報導認為，川普的新制裁威脅，或許是要迫使普廷坐上談判桌，但是也可能導致這個從未有共同目標的專制聯盟瓦解。

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