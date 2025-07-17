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    4屁孩紐約地鐵車頂「衝浪」玩命 無人機通報攔阻

    無人機發現屁孩在紐約地鐵車頂「衝浪」玩命。（擷取自https://www.facebook.com/share/p/1HdHET5DYE/）

    無人機發現屁孩在紐約地鐵車頂「衝浪」玩命。（擷取自https://www.facebook.com/share/p/1HdHET5DYE/）

    2025/07/17 19:21

    〔編譯管淑平／綜合報導〕紐約地鐵列車竟成了青少年玩命場。紐約市警局表示，日前巡查發現，四名年齡分別為12到16歲的青少年，站在一列疾駛中的地鐵列車車頂，張臂跳躍，完全沒有安全防護，驚險畫面都被無人機拍下。

    《福斯新聞》、紐約地方媒體amNewYork 15日報導，警方消息人士指出，紐約市警局技術支援反應組的無人機小組，日前執行「打擊地鐵衝浪」巡查時，發現此事。當時這4名青少年在一列地鐵6號線北向列車，從車廂爬上車頂，排成一列，似乎在挑戰平衡感，期間還不時張臂上下跳躍。

    警方將影像與特徵通報地鐵警分隊，與紐約大都會運輸署合作，列車停靠布朗克斯區帕克切斯特站（Parkchester）時暫停行駛、並關閉車門，直到警方抵達，將這四名青少年當場逮捕。

    警局發言人表示，這是自2023年啟動無人機監測以來，攔阻的第200起「地鐵衝浪」事件，「可能在短短20個月內，挽救了200條性命」。這四人隨後被依魯莽危害罪起訴。

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