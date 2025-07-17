川普減支大計再告捷 參院通過刪援外和公共廣播資金

美國參議院以51票對48票，支持川普（見圖）削減聯邦支出的要求。（歐新社）

2025/07/17 18:56

〔中央社〕美國聯邦參議院今天凌晨通過總統川普削減數以十億美元計對外援助和公共廣播資金的計畫，讓這位共和黨總統施政上再傳捷報，幾乎所向披靡地牢牢掌控國會。

路透社報導，參院以51票對48票，支持川普削減聯邦支出的要求，將國會已經批准的規模減少90億美元。

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其中大部分是對受到疾病、戰爭和天災危害的外國援助方案。這項計畫同時撤銷未來兩年提供美國公共廣播公司（Corporation for Public Broadcasting）的所有11億美元撥款。

由於議員們不願意放棄憲法賦予的預算權，國會已有數十年不曾通過單一預算刪減案。但是自從川普重返白宮以來，他的共和黨內同僚顯得幾乎沒有意願阻撓政府政策。

這90億美元在總額6兆8000億美元聯邦預算中其實微不足道，即使在國會已經批准而被川普政府攔下的資金當中也堪稱杯水車薪。

根據追蹤凍結資金的民主黨議員，截至6月中旬為止，遭到川普凍結的國會批准且已經撥付的款項就達到4250億美元。

然而，川普和支持者矢言提出更多「撤銷」要求，以達成精簡聯邦政府目標。

聯邦眾議院上個月以214票對212票，對川普版本預算刪減方案照案通過。當時有4位共和黨議員加入208位民主議員行列投下反對票。

不過少數共和黨參議員不支持全球衛生計畫的削減規模，使得「總統防治愛滋病緊急救援計畫」（ President's Emergency Plan for AIDS Relief，PEPFAR）的預算沒有被刪。

此一減支方案的規模因而從94億美元降為90億美元，這使得法案送交川普簽署成法之前，仍須經眾院再次表決。

此一撤銷立法若無法於明天之前通過，相關要求將會過期失效，屆時白宮就得遵守國會原本通過的開支計畫。

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