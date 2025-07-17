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    打臉川普！ 美媒：伊朗濃縮鈾仍在 未來數月內就能重啟

    2025年6月21日，美國總統川普在白宮發表演說，宣稱美軍空襲伊朗核設施的行動大獲成功。（美聯社）

    2025年6月21日，美國總統川普在白宮發表演說，宣稱美軍空襲伊朗核設施的行動大獲成功。（美聯社）

    2025/07/17 17:58

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家廣播公司新聞（NBC News）17日獨家披露，根據5名知情的現任與前任美國官員的說法，上月美國空襲3座伊朗核設施的軍事行動中，僅其中1座幾乎被毀與重挫其濃縮鈾，另2座受損程度較輕，濃縮鈾可能僅有所降級，若伊朗願意，未來數月內就能重啟。

    其中4位知情人士還說，上述評估是川普政府自伊朗核設施遭空襲以來、為判斷伊朗核子計畫情況持續努力的一環，並已於近日向部分美國國會議員、國防部官員與盟國做簡報。

    此一評估顯然與川普總統最初的說法不符。川普曾在空襲伊朗後數小時的演說中，大讚他指揮的這場攻擊是「重大軍事成功」，並稱伊朗的關鍵濃縮設施「已被徹底摧毀，被抹去得一乾二淨」。

    NBC新聞還說，根據1名現任美國官員與2名前任美國官員，美軍中央司令部（U.S. Central Command）曾擬定1項更為全面的攻伊計劃，內容包括攻擊另外3處地點，以及行動將持續數週而非一夜。

    1名現任與1名前任官員說，川普已聽取二次攻擊計畫的匯報，但將之駁回，理由是該計畫不符他力主的讓美國抽離、而非進一步陷入海外衝突的外交政策直覺，遑論二次攻伊恐導致雙方死傷慘重。

    1名知悉該二次攻伊計劃的消息人士說：「我們願意全力以赴，但總統不願意。」

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