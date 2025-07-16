川普「髮夾彎」軍援烏克蘭 MAGA大將葛林率先開轟：背叛選民！

MAGA大將、美國聯邦眾議員葛林痛批川普背叛選民。（美聯社資料照）

2025/07/16 08:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普在烏克蘭議題上做出重大政策轉向，隨即引發其核心政治陣營的強烈反彈。根據英國《衛報》報導，在川普承諾將向烏克蘭運送價值數十億美元的武器後，其在國會最堅定的盟友之一、喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）公開對他提出批評。

葛林15日在社群平台X上寫道：「MAGA（讓美國再次偉大）的選票不是投給為烏克蘭提供更多武器的。」她指責川普違背了競選承諾，延續了共和黨人過去幾年極力阻擋的援烏政策，「MAGA的選票，是投給不再讓美國介入外國戰爭的。」

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川普14日在橢圓形辦公室與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的共同宣布，代表他長期以來希望「快速結束戰爭」的立場出現了轉變。根據該計畫，歐洲盟友將現有的愛國者飛彈系統轉交給烏克蘭，再由美國提供新系統，而歐洲國家則需為此將國防開支提高到GDP的5%來買單。

據報導，葛林的批評，可能預示著川普政治聯盟的內部裂痕正在擴大。分析指出，儘管格林在華府並非極具影響力的人物，但她在MAGA運動中地位崇高。在政府拒絕公布已故淫亂富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件的爭議後，這次事件可能進一步衝擊川普的基本盤。

事實上，共和黨內部對軍援烏克蘭的立場始終分歧。CBS與YouGov在三月的一份民調顯示，68%的共和黨人反對持續提供軍援。自2022年以來，國會共和黨人多次試圖阻擋或限制相關預算。

然而，川普對俄羅斯的態度顯然已失去耐心。他不僅威脅若50天內沒有和平協議，將對與俄羅斯有業務往來的國家徵收「二級關稅」，也抱怨與普廷通話後，「飛彈就射向了基輔」。烏克蘭總統澤倫斯基則形容與川普通話「非常好」，並對其新的政策方向表示肯定。

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