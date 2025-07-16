美駐聯合國大使提名人瓦爾茲 誓言重塑聯合國、反制中國影響力

美國駐聯合國大使提名人瓦爾茲十五日出席參院外交委員會任命聽證會。（路透）

2025/07/16 00:09

〔國際新聞中心／綜合報導〕獲得川普總統提名出任聯合國大使的前美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）15日在聯邦參議院外交委員會提名聽證會上表示，他希望能讓聯合國回到其「首要原則」，讓美國有「強大聲音」，並挑戰中國日益增長的影響力。

瓦爾茲表示，中國繼續被視為開發中國家，在國際機構中繼續獲得有利地位是「荒謬的」。他強調，「對抗中國絕對至關重要。中國正把其人員推向各個層面，包括制定國際標準的機構，航空、電信、知識產權。美國在這方面的領導作用至關重要，美國應該要有強大的聲音」。

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今年3月底，沃爾茲不慎將「大西洋月刊」總編輯高德柏格拉入國安高層Signal聊天群組，事件曝光後引發川普不滿，決定撤除其職務並提名為駐聯合國大使。目前國安顧問一職由國務卿魯比歐兼任。

沃爾茲表示，他希望聯合國回到當初成立時的重點目標，即預防和解決爭端。他說，聯合國已偏離了這一核心使命，膨脹成擁有80多個機構的組織，並受到「普遍的反猶太主義 」的困擾。他在參院聽證會上的評論與川普政府推動削減撥款並批評許多聯合國計畫的做法一致。

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