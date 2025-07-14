真的熱死了！ 西班牙今年夏天 超過千人因高溫喪命

西班牙首都馬德里的公車站站牌顯示著37度的高溫。（法新社）

2025/07/14 22:52

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙環境部今（14）日表示，在過去2個月以來，該國已有1180人因高溫炎熱喪命，且喪生人數遠超去年同期，這些統計數據也證明了熱浪會導致死亡人數大幅增加。

《路透》報導，西班牙環境部援引卡洛斯三世健康研究所（Carlos III Health Institute）資料指出，西班牙去年整個夏季有2191人的死亡因素與高溫炎熱有關，然而在今年5月16日至7月13日期間，已有1180人因高溫相關因素死亡，其中大多數為年過65歲的高齡人士，且有一半以上為女性。

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西班牙環境部也說，相比2024年同期僅70人因熱浪身亡的數據，今年同期的死亡人數暴增，尤其7月份第一週的情況更為明顯。

數據指出，熱浪影響最嚴重的地區包括加利西亞（Galicia）、拉里奧哈（La Rioja）、阿斯圖里亞斯（Asturias）和坎塔布里亞（Cantabria），這些地區皆位於西班牙北部，過往在夏季的氣溫會較為涼爽，然而這些地方的溫度近年來卻顯著上升。

西班牙環境部表示，數據結果顯示出，當前西班牙面臨的氣候問題「其特徵是平均溫度前所未有的攀升，以及因熱浪導致的死亡人數大幅增加」。

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