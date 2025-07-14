30名頂尖數學家聯手出題被破解 AI解題後嗆：無須引用、自己算出來

菁英數學家們要設計出自己可以解決但會讓模型崩潰的數學題目，結果許多問題都遭到AI擊潰。（美聯社）

2025/07/14 14:45

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI發展學習持續進步，近日一場祕密數學會議召開，30名來自世界各地的頂尖數學家在美國加州齊聚一堂，挑戰人工智慧研究實驗室OpenAI的o4-mini模型，菁英數學家們要設計出自己可以解決但會讓模型崩潰的數學題目，結果許多問題都被AI擊潰。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，5月中旬在加州伯克利召開一場祕密數學會議，30名來自世界各地的頂尖數學家齊聚一堂，對決OpenAI最強推理模型o4-mini，這是一種大語言模型（LLM），它由OpenAI訓練，能夠進行高度複雜的推理；30名世界頂尖數學家分成5組，設計出他們可以解決但會導致模型崩潰的數學問題，若AI無法解答，設計問題的數學家即可獲得7500美元（約新台幣21.9萬）。

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結果令數學家們大吃一驚，日裔知名數學家小野健設計一個博士論文級的題目，AI先花了2分鐘尋找並掌握了該領域的相關文獻，然後，它稱想先嘗試解決一個更簡單的「玩具」版本的問題，以便學習；幾分鐘後，AI說自己準備好解決更困難的問題了。5分鐘後，o4-mini給了一個正確但又很巧妙的解決方案，它還加註「不用引用文獻，因為那個神秘數字是我親手算出來的」。

小野健驚訝表示，AI不僅能計算，還能像人類一樣表現出結構化的推理過程，直呼「我從未在模型中見過這種推理。這就是科學家所做的事。這太可怕了。」雖然菁英數學家團隊最終成功找到了10個讓AI難以應對的問題，但仍對AI的進步感到震驚，認為已達數學天才等級，同時AI速度也讓數學家印象深刻，只需幾分鐘就能完成人類專家需要數週或數月才能完成的工作。

小野健指出，若AI達到能夠計算出數學家無法解決的「第5級」問題，那數學家的角色將會發生巨大的變化，數學家可能會轉向簡單地提出問題並與推理機器人互動，以幫助他們發現新的數學真理，就像教授對待研究生一樣。

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