以色列計劃興建營區轉移、安置加薩人 遭專家指觸犯「危害人類罪」

以色列與哈瑪斯有望達成停火，加薩巴勒斯坦人未來仍處在未知中。（路透）

2025/07/08 22:06

〔編譯林家宇／綜合報導〕據以色列「國土報」（Haaretz）報導，以國政府計畫將已成斷垣殘壁，與埃及接壤的加薩走廊南端城市拉法轉變為「人道主義城市」，建設收留營安置巴勒斯坦人。這項計畫遭法律專家、學者形容為「危害人類罪藍圖」。

以國國防部長卡茨下令以軍準備在拉法建立收留營區，可能在停火協議期間啟動。初步遷移60萬人，巴勒斯坦人入營前得接受「安全檢驗」，一旦進入後就不被允許離開，並由以軍將掌控營地周邊區域，最終階段是要讓全加薩人口都安置在內。據卡茨說法，以色列的目標是要實施「終將發生的移民計畫」。

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以色列人權律師施法德（Michael Sfard）向「衛報」指出，卡茨的計畫打破了國際法規範，「這是關於轉移全部人口到加薩南端，為了驅逐的準備行動」，「在戰爭背景下，驅使某個人從其家園離開即是戰爭罪；若規模如卡茨所公布的如此龐大，那就成了危害人類罪」。

據「路透」掌握的資訊，掛名「加薩人道基金會」（GHF）的人口遷移計畫先前已提交給川普政府進行討論，預估耗資20億美元，集中營建設被描述為「人道主義輸送區域」。對此，GHF否認有過提案，路透取得的資料也非該機構文件。

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