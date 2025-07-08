為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列計劃興建營區轉移、安置加薩人 遭專家指觸犯「危害人類罪」

    以色列與哈瑪斯有望達成停火，加薩巴勒斯坦人未來仍處在未知中。（路透）

    以色列與哈瑪斯有望達成停火，加薩巴勒斯坦人未來仍處在未知中。（路透）

    2025/07/08 22:06

    〔編譯林家宇／綜合報導〕據以色列「國土報」（Haaretz）報導，以國政府計畫將已成斷垣殘壁，與埃及接壤的加薩走廊南端城市拉法轉變為「人道主義城市」，建設收留營安置巴勒斯坦人。這項計畫遭法律專家、學者形容為「危害人類罪藍圖」。

    以國國防部長卡茨下令以軍準備在拉法建立收留營區，可能在停火協議期間啟動。初步遷移60萬人，巴勒斯坦人入營前得接受「安全檢驗」，一旦進入後就不被允許離開，並由以軍將掌控營地周邊區域，最終階段是要讓全加薩人口都安置在內。據卡茨說法，以色列的目標是要實施「終將發生的移民計畫」。

    以色列人權律師施法德（Michael Sfard）向「衛報」指出，卡茨的計畫打破了國際法規範，「這是關於轉移全部人口到加薩南端，為了驅逐的準備行動」，「在戰爭背景下，驅使某個人從其家園離開即是戰爭罪；若規模如卡茨所公布的如此龐大，那就成了危害人類罪」。

    據「路透」掌握的資訊，掛名「加薩人道基金會」（GHF）的人口遷移計畫先前已提交給川普政府進行討論，預估耗資20億美元，集中營建設被描述為「人道主義輸送區域」。對此，GHF否認有過提案，路透取得的資料也非該機構文件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播