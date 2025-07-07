歐盟暫緩與中國簽署氣候聲明 中：繼續與各國合作

歐盟將暫緩在歐中峰會上與中國簽署氣候行動聯合聲明，中國外交部發言人毛寧回應，中方將繼續與各國加強應對氣候變化的國際合作。（法新社）

2025/07/07 19:52

〔中央社〕英國金融時報報導，歐盟將暫緩在歐中峰會上與中國簽署氣候行動聯合聲明。中國外交部發言人毛寧今天對此回應指中國始終積極推進綠色低碳發展，中國過去10年碳排放強度下降逾34%，中方將繼續與各國一道加強應對氣候變化的國際合作。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問相關問題時，作上述表示。

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毛寧首先回答，具體的問題建議向「中方的主管部門」詢問，而中國始終積極推進綠色低碳發展。過去10年，中國的非化石能源占能源消費總量的比重增加至17.9%，碳排放強度下降了超過34%。

她說，中國將繼續與各國一齊加強因應氣候變化的國際合作，為綠色轉型和人類的可持續發展作出貢獻。

金融時報報導，在預定7月下旬於北京登場的歐中峰會上，歐盟將暫緩與中國簽署氣候行動聯合聲明。歐盟官員表示，中方多次要求在峰會後就雙方的氣候承諾發表聯合聲明，但遭歐盟拒絕。歐盟認為，中國應先承諾加大力度削減溫室氣體排放。

報導稱，歐盟暫緩與中國簽署氣候行動聯合聲明將加劇雙方在貿易、俄烏戰爭等問題的緊張關係。

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