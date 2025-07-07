為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐盟暫緩與中國簽署氣候聲明 中：繼續與各國合作

    歐盟將暫緩在歐中峰會上與中國簽署氣候行動聯合聲明，中國外交部發言人毛寧回應，中方將繼續與各國加強應對氣候變化的國際合作。（法新社）

    歐盟將暫緩在歐中峰會上與中國簽署氣候行動聯合聲明，中國外交部發言人毛寧回應，中方將繼續與各國加強應對氣候變化的國際合作。（法新社）

    2025/07/07 19:52

    〔中央社〕英國金融時報報導，歐盟將暫緩在歐中峰會上與中國簽署氣候行動聯合聲明。中國外交部發言人毛寧今天對此回應指中國始終積極推進綠色低碳發展，中國過去10年碳排放強度下降逾34%，中方將繼續與各國一道加強應對氣候變化的國際合作。

    中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問相關問題時，作上述表示。

    毛寧首先回答，具體的問題建議向「中方的主管部門」詢問，而中國始終積極推進綠色低碳發展。過去10年，中國的非化石能源占能源消費總量的比重增加至17.9%，碳排放強度下降了超過34%。

    她說，中國將繼續與各國一齊加強因應氣候變化的國際合作，為綠色轉型和人類的可持續發展作出貢獻。

    金融時報報導，在預定7月下旬於北京登場的歐中峰會上，歐盟將暫緩與中國簽署氣候行動聯合聲明。歐盟官員表示，中方多次要求在峰會後就雙方的氣候承諾發表聯合聲明，但遭歐盟拒絕。歐盟認為，中國應先承諾加大力度削減溫室氣體排放。

    報導稱，歐盟暫緩與中國簽署氣候行動聯合聲明將加劇雙方在貿易、俄烏戰爭等問題的緊張關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播