為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英雄變受害者？ 小學生舉報社區種罌粟 獎勵竟是「1箱暑假作業」

    中國學童眼尖識破罌粟花，舉辦獲獎不料獲得一箱「暑假作業」。（擷取自微博）

    中國學童眼尖識破罌粟花，舉辦獲獎不料獲得一箱「暑假作業」。（擷取自微博）

    2025/07/07 20:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕（6日）中國河南省派出所警察在巡邏時，突然被3名小學生緊急攔下，經過詢問後才得知，原來他們在社區內發現疑似罌粟花的植物，員警也在小學生們的帶路下前往查看，後來仔細檢查發現，確定現場罌粟共計有11株。警方為表揚3名小學生的禁毒意識和勇敢行為，送給每人1箱暑假功課大禮包，他們則傻眼直喊「不想做」。

    綜合中媒報導，警察正在執行巡邏勤務，突遇3名小學生路邊攔車，焦急喊「警察叔叔，那邊小區裡種著罌粟花！」員警隨即跟隨孩童前往所指地點，經現場仔細辨認，確認非法罌粟植株共11株。後來經過調查也順利將當事人劉某找出，並當場鏟除銷毀全部罌粟植株，劉某也因非法種植毒品原植物受到相應行政處罰。

    據警方透露，該事件發生在6月初，有3名小學生放學途中在社區內發現疑似罌粟植物，隨即通知正在巡邏的民警。其中一名學生因課外書曾看過相關知識，判斷植株異常。民警到場確認後，也立刻通知轄區派出所介入處理。

    對此，警方為表揚小學生舉報違法罌粟的勇敢行為，特別頒發「禁毒小衛士」獎狀及公仔與文具作為獎勵。不過禮盒卻印「暑假作業」字樣，讓孩子們接過禮盒時當場愣住，直呼「不想寫」，引發現場一陣笑聲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播