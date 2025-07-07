英雄變受害者？ 小學生舉報社區種罌粟 獎勵竟是「1箱暑假作業」

中國學童眼尖識破罌粟花，舉辦獲獎不料獲得一箱「暑假作業」。（擷取自微博）

2025/07/07 20:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕（6日）中國河南省派出所警察在巡邏時，突然被3名小學生緊急攔下，經過詢問後才得知，原來他們在社區內發現疑似罌粟花的植物，員警也在小學生們的帶路下前往查看，後來仔細檢查發現，確定現場罌粟共計有11株。警方為表揚3名小學生的禁毒意識和勇敢行為，送給每人1箱暑假功課大禮包，他們則傻眼直喊「不想做」。

綜合中媒報導，警察正在執行巡邏勤務，突遇3名小學生路邊攔車，焦急喊「警察叔叔，那邊小區裡種著罌粟花！」員警隨即跟隨孩童前往所指地點，經現場仔細辨認，確認非法罌粟植株共11株。後來經過調查也順利將當事人劉某找出，並當場鏟除銷毀全部罌粟植株，劉某也因非法種植毒品原植物受到相應行政處罰。

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據警方透露，該事件發生在6月初，有3名小學生放學途中在社區內發現疑似罌粟植物，隨即通知正在巡邏的民警。其中一名學生因課外書曾看過相關知識，判斷植株異常。民警到場確認後，也立刻通知轄區派出所介入處理。

對此，警方為表揚小學生舉報違法罌粟的勇敢行為，特別頒發「禁毒小衛士」獎狀及公仔與文具作為獎勵。不過禮盒卻印「暑假作業」字樣，讓孩子們接過禮盒時當場愣住，直呼「不想寫」，引發現場一陣笑聲。

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