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    馬斯克高調成立「美國黨」 川普：我認為很荒謬

    馬斯克7月5日高調宣布成立新政黨「美國黨」，宣示要挑戰美國「一黨專政」。川普6日被問及此事時直言：「我認為成立第三黨很荒謬。」（美聯社）

    馬斯克7月5日高調宣布成立新政黨「美國黨」，宣示要挑戰美國「一黨專政」。川普6日被問及此事時直言：「我認為成立第三黨很荒謬。」（美聯社）

    2025/07/07 07:37

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球首富馬斯克近期和美國總統川普因為「大又美」稅改暨支出法案數度爆發口角，馬斯克7月5日高調宣布成立新政黨「美國黨」（America Party），宣示要挑戰美國「一黨專政」。川普6日被問及此事時直言：「我認為成立第三黨很荒謬。」

    綜合外媒報導，川普6日在紐澤西州莫里斯敦（Morristown）準備搭乘空軍一號返回華府時接受媒體訪問，被問到對於馬斯克成立第三黨的相關意見。川普坦言：「我認為創立第三黨是很荒謬。我們共和黨非常成功，民主黨已經迷失方向，但美國一直都是兩黨制，我認為成立第三黨只會讓情勢更加混亂。美國整個政治制度顯然就是為兩個政黨而設計的，第三黨從來沒成功過，所以他可以藉此取樂，但我覺得那很荒謬。」

    川普也在自家社群「真實社群」（Truth Social）發文指出，他很難過地看到馬斯克「徹底脫軌」，在過去五週裡基本上成了一場災難，他甚至想成立第三個政黨，儘管第三黨在美國從未成功過，美國政治體制似乎不是為他們設計的。川普強調：「第三方唯一擅長的事情就是製造徹底的破壞和混亂，而我們對那些已經失去信心和理智的激進左翼民主黨人已經受夠了！」

    美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在《CNN》節目「美國國情」（State of the Union）受訪時指出，馬斯克旗下包括特斯拉與SpaceX等公司的董事會，很有可能希望他不要涉入政治。貝森特指出：「我想那些董事對他5日宣布的事項並不會高興，而且會勸他專注於自己的商業活動，而不是政治活動。」

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