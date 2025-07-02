伊朗總統下令 暫停與國際原子能總署合作

伊朗總統裴澤斯基安今（2）日下令暫停與國際原子能總署合作，但未透露暫停合作時間表或具體細節。（歐新社）

2025/07/02 17:06

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在美國和以色列空襲伊朗核設施後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今（2）日下令暫停與國際原子能總署（IAEA）合作，但未透露暫停合作時間表或具體細節。伊朗此舉可能進一步限制核查人員追蹤伊朗鈾濃縮能力，伊朗鈾濃縮計畫一直致力於將鈾濃縮水準提升到接近武器級水準。

根據《美聯社》報導，《伊朗國家電視台》宣布裴澤斯基安命令，該命令是根據伊朗國會通過的暫停合作法律。法案於6月26日獲得朗憲法監護委員會批准，且可能獲得裴澤斯基安主持的伊朗最高國家安全委員會支持。

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《伊朗國家電視台》援引該法案稱「政府被授權立即暫停與國際原子能機構根據《不擴散核武器條約》及其相關《保障監督協定》開展的一切合作」、「此項暫停將持續有效，直至滿足某些條件，包括保障核設施和科學家安全。」

目前尚不清楚伊朗將如何實施這項暫停。鑑於伊朗是神權政府，伊朗神權政府讓議會有空間根據自身看法來執行法案。這意味著立法者要求的所有事項可能不會完全實現。

目前伊朗舉動未達到專家最擔心程度。他們曾擔心，伊朗可能會因戰爭決定徹底終止與國際原子能總署合作，放棄《不擴散核武條約》，並倉促發展核彈。該條約規定各國同意不製造或取得核武，並允許國際原子能總署進行核查，以核實各國是否正確申報其核子計劃。

長期以來一直監控伊朗核子計畫的國際原子能總署，尚未回應《美聯社》發出的關於此事置評請求。

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