全聯台灣鯛魚排含動物用藥 高市已售出逾4000包公告下架、退貨

全聯銷售的台灣鯛魚排，遭高雄市衛生局檢出含動物用藥。（高雄市衛生局）

高雄市衛生局9月底到全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，檢出「不得檢出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，11月27日要求下架，經查，全聯全高雄市分店共進貨4488包，已售出4080包、下架408包，全聯並已公告啟動退換貨機制。

高雄市衛生局指出，1至10月間抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

11月27日衛生局派員至全聯路竹中正店稽查，該分店該批違規產品共進貨24包，已全數售出，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察。

全聯銷售的「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」，遭高市衛生局檢出動物用藥，11月28日全面下架並公告退換貨。（擷取自全聯網站）

