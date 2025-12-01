為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》台灣鯛首度檢出「動物用藥」 漁業署要求雲林案場移動管制

    2025/12/01 11:23 記者楊媛婷／台北報導
    全聯販售的台灣鯛檢出不得用在水產品上的動物藥品恩氟喹啉羧酸0.028ppm。（高雄衛生局提供）

    全聯販售的台灣鯛檢出不得用在水產品上的動物藥品恩氟喹啉羧酸0.028ppm。（高雄衛生局提供）

    全聯販售的台灣鯛魚排被檢出不可用在水產品的動物藥物「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，已啟動下架，農業部漁業署今（1日）表示，這是第一次在我國生產的台灣鯛驗出該藥物殘留，已溯源該台灣鯛養殖廠在雲林，並於今日發公文予雲林縣府要求全場移動管制並展開調查。

    恩氟喹啉羧酸為一種氟奎諾酮類（fluoroquinolone）抗生素，具有廣效性抗菌作用，可對抗革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌， 我國規定該藥物可用於牛豬及家禽等，但禁止使用在水產品，若該用藥攝取過量會對人體腎臟等有風險。

    漁業署副署長繆自昌表示，這批台灣鯛非產銷履歷水產品，經溯源養殖場在雲林，已於今早發公文予雲林縣府要求全場移動管制，該署和防檢署人員也將前往該養殖場抽樣調查。

    繆自昌進一步指出，將會直接抽樣該養殖場的其他魚體檢查是否有違規用藥，但不會抽水體和底泥，主要是因底泥和有無藥物殘留不一定有直接關係，水體本身會流動，若有違規用藥，在其他魚體就可檢出。

    繆自昌表示，恩氟喹啉羧酸通常是自中國進口的黃魚等檢出，10年前也曾在台灣養殖的鰻魚檢出，當時疫調顯示是受到鄰場污染所致，這是第一次在我國養殖的台灣鯛檢出該藥物殘留。

    繆自昌指出，在水產動物上有其他同樣可對抗相關細菌的合法允用藥物，價格也和恩氟喹啉羧酸接近，並且過去水產品上若有違規用藥，檢出的結果通常會超過1ppm，這次檢出的量則是0.028ppm，不排除可能是水源受到污染，該藥物可用在畜牧動物，規定藥物殘留量則是0.1到0.3ppm之間，因此不排除鄰場污染，但詳細結果仍待疫調，也因疫調必須一步步確認可能的污染源，還無法確定疫調出爐的確切日期，而直到疫調結果出爐前，該養殖場的台灣鯛都移動管制。

    繆自昌表示，民眾購買水產品，可認明有產銷履歷等驗證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播