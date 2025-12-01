台灣鯛魚排檢出動物用藥 雲林縣：同一批貨僅供給全聯

雲林縣衛生局前往全聯稽查。（雲林縣府提供）

高雄市衛生局抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣；雲林縣衛生局接獲通知後已到出貨的合作社查察，該批魚貨共3125公斤已全數出貨，其中驗出「恩氟喹林羧酸）」的這批貨品只供應給全聯。雲林縣府農業處及動植物防疫所人員今（1）天到養殖場抽驗，針對場內在養的2萬多尾魚隻進行移動管制。

對此，全聯表示，全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，以維護消費者權益，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果。

雲林縣衛生局指出，「恩氟喹林羧酸」是合成的廣效性殺菌劑，是合法的動物用藥，可用於牛、豬、家禽，但並未核准用於水產品，過量使用可能導致腸胃不適並影響腎功能等。

衛生局食品衛生科長林小玲表示，上週五下午1點45分接獲高雄市衛生局電子郵件通知，指全聯路竹中正店販售的台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」，立即派員前往供貨的合作社場查察，同一批魚貨都已出貨，現場已無庫存。

林小玲指出，根據合作社人員說，供貨的魚場在雲林東勢鄉，今年只進貨1次共計3125公斤，分別在9月15、16日分2天進貨及宰殺，分裝成200公克一盒裝的鯛魚排，效期為2027年9月15日及2027年9月16日，共計1萬5000多盒。

合作社業者喊冤、否認使用動物用藥「恩氟喹林羧酸」，指該批魚貨進貨前、在8月28日合作社有先行訪視魚池及抽驗，送SGS在9月1日收樣，9月3日報告出來並未檢出，製程包裝會依不同魚主供應的原料做成成品，不會混合包裝。另廠內也在9月1日、8日、25日及30日收樣自主檢驗動物用藥報告，也都為陰性未檢出。

衛生局表示，查察結果，被檢出有「恩氟喹林羧酸」是從同一處魚場供貨，總計製成1萬5000多盒只供貨給全聯販售。

全聯高雄路竹中正店販售的台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹林羧酸」。（雲林縣府提供）

雲林縣府農業處、動植物防疫所人員前往供貨的魚池抽驗，並針對魚池進行移動管制。（雲林縣府提供）

