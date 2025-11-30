中國記者想套話「台灣屬於中國」 茂木敏充：你我的理解不太一樣！

日本外務大臣茂木敏充。（彭博）

中日關係急遽惡化，一段日本外務大臣茂木敏充與中國記者「交鋒」的影片掀起日網熱議。影片中可以看到中國記者試圖從茂木敏充口中套出「台灣屬於中國」、「台灣問題是中國內政問題」等話，但都被茂木敏充完美迴避，甚至還被當場打臉！

日本網友「あーぁ」昨天（29日）在X平台分享一段本月14日外務省記者會片段，當時是中國《鳳凰衛視》一名李姓女記者向茂木敏充提問：「我想請教有關您對於日中關係的發言，1972年，當時的日本外務大臣大平正芳在國會答詢時表示『台灣問題基本上屬於中國的內政問題』。請問就以這份答辯來說，現在的高市政權、日本政府是否仍然支持這個說法？希望您能清楚說明。」

李姓女記者又繼續問：「此外，剛才也提到《日中共同聲明》，記者之前多次向大臣請教日本目前在『台灣問題』上的立場，而大臣您也一再強調『日本的立場沒有改變』。那麼，具體來說，到底是哪一部分『沒有改變』？日本是否支持中國所主張的『台灣是中華人民共和國不可分割的一部分』？請您說明。」

茂木敏充回應：「當時大平外務大臣的答辯內容如議事錄所記載。如果您閱讀議事錄，就能理解。日本的立場始終如一，沒有改變，也無其他延伸解釋。」至於中國記者提到是否支持「台灣為中華人民共和國不可分割一部分」，茂木敏充沒有回答。

李姓女記者追問：「剛才大臣的回答提到『日本政府的立場始終如一』。這麼說是否意味著日本政府認為『台灣問題是中國的內政問題』？我可以這樣理解嗎？另外，也請說明日本政府對『台灣獨立』的立場。」茂木敏充表示：「我想，我的理解和李女士你的理解兩者間應該有些地方不太一樣。至於個別具體事項，若您能更明確指出，我可以再分別作答。」

日本網友紛紛表示，「回答中國記者的問題都要很小心，不然都會被拿去大作文章」、「每次都得應付這種狀況嗎，真的辛苦茂木大臣了」、「共產主義者的問題根本沒有任何需要理會的必要。為了要從高市內閣的閣僚身上套出失言，或取得對中國有利的話語，中國記者與左翼記者都拚命想要引誘他們發言，但閣僚完全不予理會，這樣就對了」、「中國缺乏理解語言的能力，只是沉溺於妄想和猜測，這是一個心胸狹窄、無法接受事實的國家」。

