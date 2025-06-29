宇宙最強爆炸！NASA揭「恆星撕裂事件」 亮度超越百顆超新星

藝術家筆下的「潮汐撕裂事件」想像圖。當恆星（圖中右側氣流來源）過於靠近超大質量黑洞時，會被撕裂成熾熱的氣體，形成環繞黑洞的吸積盤（圖中旋轉盤面），並爆發出極其強烈的光芒。（圖：NASA/JPL-Caltech）

2025/06/29 17:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，一個國際天文學家團隊，綜合NASA、歐洲太空總署（ESA）與地面望遠鏡的數據，首次確認了一種全新類型的宇宙爆發事件，其亮度是超新星爆炸的100倍以上，堪稱自宇宙大爆炸以來觀測到的最強烈宇宙爆炸。

這項發表在《科學前緣》（Science Advances）期刊的研究，將這種罕見的爆發，命名為「極端核瞬變」（Extreme Nuclear Transients）。它發生在當一顆不幸的巨大恆星，漂流到星系中心的超大質量黑洞附近時，被黑洞強大的潮汐力撕成碎片。

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「極端核瞬變」被認為是已知「潮汐撕裂事件」（Tidal Disruption Events, TDEs）的一種極端變異型，具有更高的亮度與更持久的能量釋放，是探測那些通常處於非活耀狀態的超大質量黑洞的關鍵指標。

夏威夷大學的研究生、論文第一作者辛克爾（Jason Hinkle）形容：「這些事件是我們唯一能擁有的探照燈，可以用來照亮那些沉睡的宇宙巨獸。」

研究團隊共分析了3起此類事件。其中最著名的一起，被戲稱為「芭比」（Barbie），其正式編號為ZTF20abrbeie。它在2020年被加州的帕洛馬天文台首次發現，其被撕碎的恆星，質量高達太陽的3到10倍。NASA的史威福特天文台（Swift Observatory）捕捉到的X射線、紫外光與可見光的變化曲線，成為證實這些事件與黑洞有關的關鍵「指紋」。

這項發現之所以重要，不僅在於確認了一種新的天文現象，更為未來的觀測任務提供了「尋寶圖」。由於這些事件極其明亮，它們釋放的紫外光，在經過宇宙膨脹的紅移後，會轉變為紅外光，而這正是NASA即將發射的「南希．葛瑞絲．羅曼太空望遠鏡」（Nancy Grace Roman Space Telescope）最擅長探測的光線。

研究共同作者、太空望遠鏡科學研究所的科學家佩恩（Anna Payne）表示：「我們可以將這三個天體作為藍圖，讓我們知道未來該尋找什麼。」預計最快在2026年升空的羅曼望遠鏡，將能回溯超過120億年，找到更多來自宇宙幼年時期的「恆星撕裂煙火秀」，為我們揭開恆星、星系與黑洞演化的古老秘密。

天文學家將黑洞吞噬恆星的過程，稱為「極端核瞬變」。圖為恆星物質被黑洞引力拉扯、壓縮後，形成一道發光氣流墜入黑洞的想像畫面。這類事件的亮度，是科學家尋找宇宙中沉睡黑洞的關鍵線索。（圖：NASA/JPL-Caltech）

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