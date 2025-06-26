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    山形熊入侵機場、岩手熊躺高速公路 日本交通一早大亂

    日本山形縣今日上午發生野生黑熊誤闖機場跑道事件，造成航班延誤。（擷取自@ybc_hodo/X）

    日本山形縣今日上午發生野生黑熊誤闖機場跑道事件，造成航班延誤。（擷取自@ybc_hodo/X）

    2025/06/26 13:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本近日頻傳熊出沒事件，今（26）日上午山形縣山形機場驚傳有黑熊闖入跑道，導致航班延誤；而在岩手縣東北自動車道，也有民眾目睹一頭熊橫躺在車道中央，造成高速路段封閉近兩小時，引發當地民眾高度關注。

    綜合日媒報導，山形縣警方於今日清晨7時10分接獲通報，指東根市羽生的山形機場跑道附近出現一頭熊。工作人員進行檢查後確認通報屬實，目擊該熊進入機場範圍後又躲進灌木叢中，隨後行蹤不明。

    受到此事件影響，山形機場今早原定8時45分飛往大阪伊丹機場的日本航空2234班機延誤25分鐘；而從東京羽田機場飛抵的日本航空175班機，亦因安全檢查作業耽擱30分鐘。機場表示，事件後航班已陸續恢復正常。

    同日上午8時15分，岩手縣警方也接獲通報，在東北自動車道八幡平市與瀧澤市路段發現一頭熊橫躺路中央。警方隨即封閉瀧澤交流道至西根交流道間的下坡路段，以防突發事故。約2小時後，該熊被確認死亡，封鎖隨之解除。警方強調，雖然過去曾有黑熊誤入高速公路的紀錄，但導致封道的案例相對罕見。

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